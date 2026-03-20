لقد كانت مرسيدس الأسرع بسهولة في جميع حصص التجارب التأهيلية الثلاث حتى الآن هذا الموسم، مع زيادة الفارق عن المنافسين خلال كل جولة - ما يقرب من ستة أعشار في المتوسط خلال القسم الثالث.

بالنسبة إلى هاميلتون، هذا ذكّره بأيامه في مرسيدس. فقد كانت سيارات الأسهم الفضية مزودة بخريطة محرك هجومية في التجارب التأهيلية منذ موسم 2018، وهو ما أطلق عليه البريطاني نفسه "وضع الحفلة".

وقال هاميلتون قبل جائزة أستراليا الكبرى 2018: "وضع التجارب التأهيلية لدينا هو الأكثر متعة - يجب أن يكون ‘وضع الحفلة’".

وأكمل: "إنه الوضع الذي يمنحنا أكبر قدر من القوة وأقصى سرعة، حيث نحقق أعلى سرعات".

في منتصف موسم 2020، فرضت "فيا" قيودًا على تغيير إعدادات المحرك أثناء التجارب التأهيلية والسباق، وما زال هذا معمولاً به حتى اليوم.

حيث ينص البند سي5.23 من اللوائح التقنية على: "يجب تشغيل وحدة الطاقة في وضع واحد لكل لفة تنافسية ضمن جميع حصص المنافسة، مع استثناء حصص التجارب الحرة".

ومع ذلك، يعتقد هاميلتون أن مرسيدس قد وجدت طريقة لجعل محركها ينتج قوة أكبر عند الحاجة.

وعند سؤاله بعد التجارب التأهيلية لجائزة الصين الكبرى عما إذا كان الفرق بين مرسيدس وأقرب منافس أصغر في السباق منه في التجارب التأهيلية يعود إلى إدارة الطاقة أو إدارة الإطارات، قال هاميلتون:

"كنت في مرسيدس لفترة طويلة، لذلك أعرف كيف تعمل الأمور هناك".

وأردف: "خلال التجارب التأهيلية، لديهم وضع آخر يمكنهم تفعيله، يشبه إلى حد ما ‘وضع الحفلة’ كما كان في السابق، وبمجرد وصولهم إلى القسم الثاني من التصفيات يقومون بتفعيله، ونحن لا نمتلك ذلك".

وأضاف: "في السباق، من الواضح أنهم لا يملكون هذا الوضع، لذا لا زالت لديهم أفضلية عامة. علينا اكتشاف ما هو، لكن هناك شيء إضافي يمكنهم استخراجه، خاصة في القسم الثاني".

وأكمل: "ترى في القسم الأول أننا لسنا بعيدين جدًا، ثم فجأة نجد فارقاً كبيراً".

واسترسل: "كنا بفارق عشر جزء من الثانية في القسم الأول، ثم فجأة يصل إلى سبعة أعشار أو نصف ثانية أخرى. إنه فرق كبير".

لكن هذه النظرية رفضها نوريس بسرعة عندما تم طرحها عليه كسائق مكلارين-مرسيدس.

حيث قال حامل لقب العالم: "ليس لدينا ذلك".

وعند سؤاله إذا كان يعتقد أن مرسيدس تمتلكه، أجاب نوريس: "لا. أحيانًا عندما تكون متأخرًا قليلاً، تبدأ باختلاق أمور في رأسك".