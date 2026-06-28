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وصلتُ متأخرًا إلى المعركة: أنتونيللي يعترف بالأخطاء في سباق النمسا

تحدث أندريا كيمي أنتونيللي سائق مرسيدس، إلى وسائل الإعلام بعد إنهائه سباق جائزة النمسا الكبرى في المركز الثالث وصعوده إلى منصة التتويج.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي

أكد السائق الشاب أنه تعلم من الأخطاء التي ارتكبها في القسم الأول من السباق، ووجه بعض الانتقادات إلى نفسه قبل صعوده إلى منصة التتويج.

حيث أوضح أنتونيللي، متحدثًا عن حماسه في البداية ثم عودته القوية لاحقًا، بأنه لم يقدم الأداء الذي كان يطمح إليه في بداية السباق.

فقال: "كنت متحمسًا أكثر من اللازم في اللفات الأولى، ولذلك لم أتمكن بالتأكيد من تقديم الأداء الذي أريده".

وأكمل: "ارتكبت الكثير من الأخطاء، وخسرت ما بين ثلاث وأربع ثوانٍ خلال الفترة الأولى التي استخدمت فيها الإطارات المتوسطة بسبب تلك الأخطاء". 

وأردف: "واجهت مشاكل خاصة في المكابح".

وتابع: "لكن بعد تغيير الإطارات، استعدت تركيزي، وكانت وتيرتي قوية للغاية في نهاية السباق".

واسترسل: "من المؤسف فقط أنني انضممت إلى معركة المقدمة في وقت متأخر".

واختتم: "على الصعيد الشخصي، لا يزال أمامي الكثير لتحسينه، وأهم شيء هو تقليل هذه الأخطاء البسيطة إلى الحد الأدنى".

وصلتُ متأخرًا إلى المعركة: أنتونيللي يعترف بالأخطاء في سباق النمسا

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