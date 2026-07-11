في صورة نشرتها صحيفة دي تيليغراف الهولندية، ظهر مدير أعمال ماكس فيرستابن، رايموند فيرميولين، ووالده يوس فيرستابن، ومستشار ريد بُل السابق هيلموت ماركو، وهم يعقدون اجتماعًا في أمستردام. ورغم أن مضمون الاجتماع لا يزال غير معروف، فإن توقيته يلفت الانتباه بشكل كبير.

ووفقًا للتقارير التي تسربت إلى وسائل الإعلام مؤخرًا، وأكدتها العديد من المصادر داخل بادوك الفورمولا 1، فقد يشهد المستقبل انتقال فيرستابن إلى مكلارين. وبينما يلتزم الطرفان الصمت حتى الآن، تشير التكهنات إلى أن التوتر بلغ ذروته بالنسبة للسائق الهولندي، الذي انسحب من سباق بريطانيا في سيلفرستون بسبب عطل في الجناح الخلفي لسيارة "آر.بي22".

وضمن هذا الانسحاب إنهاء السائق الهولندي للنصف الأول من الموسم خارج المركزين الأول والثاني في ترتيب بطولة السائقين، وهو ما فعّل بند "التحرر/الانفصال" المرتبط بالأداء في عقده. ويملك فيرستابن مهلة حتى شهر أكتوبر لإبلاغ الفريق بقراره النهائي.

ووفقًا لتقارير ألمانية، لم يعد مالك ريد بُل مارك ماتيشيتز يرغب في الضغط على السائق الهولندي للبقاء مع الفريق، رغم عرض بملايين اليوروهات لإلغاء بند فسخ العقد.

من ناحية أخرى، تمتلك مكلارين، بفضل مساهميها ورعاتها الأقوياء، ميزانية كافية لتلبية المطالب المالية الكبيرة لفيرستابن.

وبينما تستمر التكهنات بشأن انتقاله، زار ماكس فيرستابن مصنع الفريق في ميلتون كينز يوم الأربعاء.

وكان بطل العالم غير راضٍ تمامًا عن أداء سيارة "آر.بي22" وعدم استقرارها خلال جائزة بريطانيا الكبرى، وأكد أنه تمكن من البقاء ضمن مجموعة المقدمة بفضل سوء حظ منافسيه قبل انسحابه من السباق، قائلًا: "كنت محظوظًا بكل ما حدث من حولي، مثل عقوبة لويس، ومشكلة إطارات جورج، ومشاكل كيمي".

وأضاف: "حتى لو لم ننسحب وأنهينا السباق على منصة التتويج، لكنا تقبلنا النتيجة، لكنها بالتأكيد لم تكن لتكون نتيجة مستحقة".

وتابع: "كنا بطيئين جدًا على إطارات الهارد. بصراحة، لا أعرف كيف تمكنت من إبقاء جورج ولويس خلفي طوال تلك الفترة".

واختتم: "عانيت من توازن سيئ جدًا للسيارة طوال عطلة نهاية الأسبوع. ولم تكن لدي السرعة على الخطوط المستقيمة مقارنة بالسيارة الأخرى في المرآب، وهذا ما حدث بالفعل في السباق، وهو أمر كنت أتوقعه مسبقًا".