"وجوده في الصدارة ليس مجرد حظ".. فيرستابن ونوريس عن أنتونيللي

يقترب متصدر بطولة العالم أندريا كيمي أنتونيللي بثبات من لقب "أصغر بطل عالم في الفورمولا 1 عبر التاريخ"، متجاوزًا سيباستيان فيتيل.

وبعد فوزه في مدريد، تراجعت فرص زميله في الفريق جورج راسل في الفوز بالبطولة حسابيًا، بينما وسّع نجم مرسيدس البالغ من العمر 20 عامًا أنتونيللي فارق نقاطه أمام منافسيه بشكل كبير.

وعندما سُئل ماكس فيرستابن ولاندو نوريس عن النصيحة التي يمكن أن يقدماها لأنتونيللي مع اقتراب الموسم من نهايته، أشادا بصعود السائق الشاب.

وكان فيرستابن، الذي تمكن من تقليص فارق كبير في النقاط من خلال تحقيق مراكز متقدمة على منصة التتويج بصورة منتظمة بعد العطلة الصيفية في الموسم الماضي، قد أقر بأن الوضع مختلف تمامًا هذا العام.

وسيخوض النجم الهولندي، الذي لم يفز بأي سباق هذا الموسم حتى الآن، موسمًا دون أي انتصار للمرة الأولى منذ عامه الأول في البطولة عام 2015 إذا فشل في تحقيق الفوز مع ريد بُل.

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس الصورة من قبل: Thomas Coex / AFP via Getty Images

وعندما طُلب منه تقديم نصيحة لأنتونيللي، أوضح فيرستابن أنه على السائق الشاب الحفاظ على مستواه الحالي دون التركيز على النقاط.

حيث قال: "عليه أن يواصل القيام بما يفعله. إنه يقدم عملًا رائعًا، ونهجه الذهني يحقق نتائج جيدة جدًا".

وأكمل: "لا ينبغي له أن يتوتر دون داعٍ بسبب الوضع الحالي، ولا أعتقد أنه يفعل ذلك".

وتابع: "إنه يؤدي عمله فحسب، ويتحلى بالثقة، ويكتسب المزيد من الخبرة كل يوم".

واسترسل: "إنه صغير جدًا في السن.. وفي بداية مسيرته، لكنه أثبت نفسه بالفعل. لا ينبغي له أن يعقد الأمور أكثر، وعليه التركيز على تطوير نفسه".

واستكمل: "لديه فريق جيد جدًا من حوله يعرف ما يحتاج إليه".

من جهته، يرى سائق مكلارين لاندو نوريس أن أنتونيللي تجاوز منذ فترة طويلة المرحلة التي يحتاج فيها إلى النصائح.

حيث قال: "وجود أنتونيللي في الصدارة برصيد 292 نقطة ليس محض حظ، إنه يقدم عملًا رائعًا حقًا".

وأكمل: "إنه يتفوق على زميل في الفريق يتمتع بخبرة ومهارة أكبر بكثير. لذلك لا أريد أن أقدم له المزيد من النصائح، لأنه جيد بشكل مخيف بالنسبة لشخص أتم عامه العشرين للتو!".

وتابع: "سواء نظرت إلى أدائه في نواحي منفصلة أو إلى أدائه ككل، فهو استثنائي حقًا".

واستكمل: "من الرائع أن نشاهد شخصًا صغيرًا في السن إلى هذا الحد يقدم مثل هذا الأداء المذهل، ومن المرجح جدًا أن يفوز بالبطولة".

واختتم: "لقد ارتكب عددًا قليلًا جدًا من الأخطاء منذ السباق الأول للموسم؛ وهو بالتأكيد لا يقود وكأن هذا موسمه الثاني فقط في الفورمولا 1. من المثير أن نشاهده وأن ننافسه".