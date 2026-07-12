تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

أوغورا: "أصبحت منافسًا حقيقيًا على اللقب"

موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
أوغورا: "أصبحت منافسًا حقيقيًا على اللقب"

مهندس راسل في مرسيدس يكشف مفتاح النجاح في الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
مهندس راسل في مرسيدس يكشف مفتاح النجاح في الفورمولا 1

موتو جي بي: مارك ماركيز يهيمن على جائزة ألمانيا الكبرى ويتقدم إلى المركز الثالث في الترتيب العام

موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
موتو جي بي: مارك ماركيز يهيمن على جائزة ألمانيا الكبرى ويتقدم إلى المركز الثالث في الترتيب العام

نوريس يقود مكلارين الجديدة MCL-HY في أول ظهور علني في مهرجان "غوود وود" للسرعة

مهرجان غوود وود للسرعة
نوريس يقود مكلارين الجديدة MCL-HY في أول ظهور علني في مهرجان "غوود وود" للسرعة

كلاركسون حول فيرستابن: أحد أكثر الأشخاص لطفًا الذين عرفتهم في حياتي

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
كلاركسون حول فيرستابن: أحد أكثر الأشخاص لطفًا الذين عرفتهم في حياتي

بوسع راسل البقاء في مرسيدس بشرط الابتعاد عن "الألاعيب السياسية"

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
بوسع راسل البقاء في مرسيدس بشرط الابتعاد عن "الألاعيب السياسية"

باكستون: حجار أقوى زملاء فيرستابن منذ ريكاردو

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
باكستون: حجار أقوى زملاء فيرستابن منذ ريكاردو

فيرستابن ساخرًا حول سباقي سبا ومونزا: "سيكون الأمر رائعًا!"

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
فيرستابن ساخرًا حول سباقي سبا ومونزا: "سيكون الأمر رائعًا!"
فورمولا 1 جائزة بريطانيا الكبرى

وجهة نظر خاصة من هاميلتون تجاه اعتماد الفورمولا 1 المتزايد على البرمجيات

قال لويس هاميلتون سائق فيراري، أن بطولة العالم للفورمولا 1 أصبحت تعتمد بشكل مفرط على البرمجيات المعقدة وأنظمة إدارة الطاقة.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: كولن ماكماستر

حلّ لويس هاميلتون ضيفًا على البرنامج الصوتي ستار توك الذي يقدمه عالم الفيزياء الفلكية الشهير نيل ديغراس تايسون، حيث تحدث عن التحديات التي تفرضها اللوائح التقنية الحالية في الفورمولا 1 على السائقين.

حيث قال سائق فيراري: "من الصعب جدًا على الجماهير أن تفهم هذا الأمر بالكامل، وبصراحة، من الصعب علينا نحن أيضًا فهمه". 

وأكمل: "لأن هدفك النهائي عندما تقود سيارة فورمولا 1 هو دفع السيارة إلى أقصى حدودها".

وأردف: "كلما اجتزت المنعطف بسرعة أكبر، فمن المفترض أن تكسب المزيد من الوقت مقارنة بمنافسيك. لكن مع النظام الحالي، فإن سعة البطارية محدودة". 

وتابع: "عندما لا تضغط على دواسة الوقود، فإنك تشحن البطارية، وعندما تضغط عليها فإنك تستخدم تلك الطاقة".

واسترسل: "لدينا طاقة أقل هذا العام لأن نظام إم جي يو-إتش الذي كنا نستخدمه العام الماضي تم الاستغناء عنه. وكان هذا النظام معقدًا بالفعل".

واستكمل: "لذلك، إذا اجتزت المنعطفات السريعة بثبات أكبر وكنت أسرع من خلال تحمل المزيد من المخاطر، فإنك تُعاقب بعد ذلك لأنك لم تخزن قدرًا كافيًا من الطاقة".

كما أوضح هاميلتون تأثير البرمجيات على الأداء من خلال مثال من تجربته الشخصية.

حيث قال: "في إحدى المرات خسرت 0.3 ثانية لأن البرمجيات لم تكن تؤدي عملها بالشكل الصحيح".

وتابع: "لم أدرك ذلك إلا بعد عودتي إلى المرآب. قلت لمهندسي: أعتذر، لقد كنت بطيئًا جدًا".

وأردف: "فردوا عليّ قائلين: لم تكن بطيئًا، لكن البرمجيات لم تكن تعمل بالشكل الصحيح".

واختتم: "هذا أمر مخيب للآمال للغاية. مثل هذه الأمور لم تكن تحدث في السابق. يجب أن يكون هناك عدد أقل من هذه الأشياء في الفورمولا 1".

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق براون: سنجلب تحديثات توازي ما قدمته فيراري طوال الموسم
المقال التالي زافناور يدعو "فيا" لاستعمال العلم الأحمر: كان بوسعهم فعل ذلك بسهولة

أبرز التعليقات
المزيد من
خلدون يونس

بوسع راسل البقاء في مرسيدس بشرط الابتعاد عن "الألاعيب السياسية"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
بوسع راسل البقاء في مرسيدس بشرط الابتعاد عن "الألاعيب السياسية"

تحديد هاميلتون كسائق أول قد يكون "فرصة فيراري الوحيدة"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تحديد هاميلتون كسائق أول قد يكون "فرصة فيراري الوحيدة"

لم أفقد ثقتي أبداً رغم كل الانتقادات: راسل يكشف ذهنيته القتالية

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
لم أفقد ثقتي أبداً رغم كل الانتقادات: راسل يكشف ذهنيته القتالية
المزيد من
لويس هاميلتون

فيراري ستكون أول فريق يقود على حلبة مادرينغ

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
فيراري ستكون أول فريق يقود على حلبة مادرينغ

هاميلتون: قد يضطر سائقا مرسيدس إلى مواجهة عقوبات وحدة الطاقة خلال الموسم

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
هاميلتون: قد يضطر سائقا مرسيدس إلى مواجهة عقوبات وحدة الطاقة خلال الموسم

فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟
المزيد من
فيراري

فاسور يقلل من الحديث عن لقب البطولة: "لنركز على سبا"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
فاسور يقلل من الحديث عن لقب البطولة: "لنركز على سبا"

إلكان يحتفل بالانتصار رقم 250 لـ فيراري

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
إلكان يحتفل بالانتصار رقم 250 لـ فيراري

تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

أحدث الأخبار

أوغورا: "أصبحت منافسًا حقيقيًا على اللقب"

موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
أوغورا: "أصبحت منافسًا حقيقيًا على اللقب"

مهندس راسل في مرسيدس يكشف مفتاح النجاح في الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
مهندس راسل في مرسيدس يكشف مفتاح النجاح في الفورمولا 1

موتو جي بي: مارك ماركيز يهيمن على جائزة ألمانيا الكبرى ويتقدم إلى المركز الثالث في الترتيب العام

موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
موتو جي بي: مارك ماركيز يهيمن على جائزة ألمانيا الكبرى ويتقدم إلى المركز الثالث في الترتيب العام

نوريس يقود مكلارين الجديدة MCL-HY في أول ظهور علني في مهرجان "غوود وود" للسرعة

مهرجان غوود وود للسرعة
نوريس يقود مكلارين الجديدة MCL-HY في أول ظهور علني في مهرجان "غوود وود" للسرعة

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل
شاهد المزيد