وجهة نظر خاصة من هاميلتون تجاه اعتماد الفورمولا 1 المتزايد على البرمجيات

حلّ لويس هاميلتون ضيفًا على البرنامج الصوتي ستار توك الذي يقدمه عالم الفيزياء الفلكية الشهير نيل ديغراس تايسون، حيث تحدث عن التحديات التي تفرضها اللوائح التقنية الحالية في الفورمولا 1 على السائقين.

حيث قال سائق فيراري: "من الصعب جدًا على الجماهير أن تفهم هذا الأمر بالكامل، وبصراحة، من الصعب علينا نحن أيضًا فهمه".

وأكمل: "لأن هدفك النهائي عندما تقود سيارة فورمولا 1 هو دفع السيارة إلى أقصى حدودها".

وأردف: "كلما اجتزت المنعطف بسرعة أكبر، فمن المفترض أن تكسب المزيد من الوقت مقارنة بمنافسيك. لكن مع النظام الحالي، فإن سعة البطارية محدودة".

وتابع: "عندما لا تضغط على دواسة الوقود، فإنك تشحن البطارية، وعندما تضغط عليها فإنك تستخدم تلك الطاقة".

واسترسل: "لدينا طاقة أقل هذا العام لأن نظام إم جي يو-إتش الذي كنا نستخدمه العام الماضي تم الاستغناء عنه. وكان هذا النظام معقدًا بالفعل".

واستكمل: "لذلك، إذا اجتزت المنعطفات السريعة بثبات أكبر وكنت أسرع من خلال تحمل المزيد من المخاطر، فإنك تُعاقب بعد ذلك لأنك لم تخزن قدرًا كافيًا من الطاقة".

كما أوضح هاميلتون تأثير البرمجيات على الأداء من خلال مثال من تجربته الشخصية.

حيث قال: "في إحدى المرات خسرت 0.3 ثانية لأن البرمجيات لم تكن تؤدي عملها بالشكل الصحيح".

وتابع: "لم أدرك ذلك إلا بعد عودتي إلى المرآب. قلت لمهندسي: أعتذر، لقد كنت بطيئًا جدًا".

وأردف: "فردوا عليّ قائلين: لم تكن بطيئًا، لكن البرمجيات لم تكن تعمل بالشكل الصحيح".

واختتم: "هذا أمر مخيب للآمال للغاية. مثل هذه الأمور لم تكن تحدث في السابق. يجب أن يكون هناك عدد أقل من هذه الأشياء في الفورمولا 1".