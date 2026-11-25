فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

وثائق "فيا" تكشف التحديث الانسيابي وراء فوز فيرستابن في لاس فيغاس

سلط التقرير التقني الأسبوعي للفورمولا 1 والوثيقة رقم 9 الصادرة عن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، الضوء على كيفية مساهمة خفض موضع الجنيح الجانبي للجناح الأمامي وتعديلات جوانب سيارة ريد بُل في فوز فيرستابن في لاس فيغاس.

راهان ماجومدار

منشور: 25-11-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: هيكتور فيفاس / صور جيتي

موتورسبورت بولز واتش



لمشجّعي ريد بُل. واصلوا متابعة ريد بُل ريسينغ، مع الأخبار، وتحديثات السائقين، والمعلومات التقنيّة وتحليلات السباقات من ميلتون كينز.

بدا انتصار ماكس فيرستابن في جائزة لاس فيغاس الكبرى أشبه بمباراة شطرنج عالية السرعة تتمحور حول إدارة الطاقة الكهربائية للبطارية، لكن الأساس الذي قام عليه ذلك الفوز تمثل في تعديل انسيابي أقل لفتًا للأنظار بكثير.

وكما أوضح مارك هيوز وجورجيو بيولا، المساهمان في التقرير التقني الأسبوعي للموقع الرسمي للفورمولا 1، فقد جمعت ريد بُل بين تعديل طفيف على الصفيحة الجانبية للجناح الأمامي في نيفادا وعملية تطوير مستمرة لجوانب السيارة، لتحسين تدفق الهواء من مقدمة السيارة وصولًا إلى الأرضية، ومنح فيرستابن سيارة قادرة على الصمود طوال 50 لفة محتدمة شهدت اعتمادًا كبيرًا على عامل السحب الهوائي.

وتسلط الوثيقة الرسمية رقم 9 الصادرة عن الاتحاد الدولي للسيارات، والمتعلقة بالتحديثات المقدمة على السيارات والصادرة في 19 نوفمبر، الضوء على مدى اختلاف النهج الذي اتبعته ريد بُل عن منافساتها.

فقد أزالت مرسيدس الجنيحات الصغيرة للجناح الخلفي، وقلصت حجم دعامات المرايا، وضيقت فتحة خروج الهواء من غطاء المحرك بهدف خفض مستويات الجرّ بشكل كبير، بينما حسّنت فيراري تصميم اللوح الأمامي للأرضية لتعزيز الكفاءة الانسيابية.

وفي المقابل، قدمت ريد بُل تحديثًا واحدًا فقط، صُنّف حصرًا ضمن فئة تحسين الأداء من خلال زيادة الحمل الانسيابي الموضعي، وتمثل في تغيير موضع الجنيح الصغير المثبت على الصفيحة الجانبية للجناح الأمامي.

وكتبت ريد بُل في الوثيقة المقدمة إلى الاتحاد الدولي للسيارات: "بهدف توفير حماية أفضل لاستقرار تدفق الهواء حول القاعدة السفلية للصفيحة الجانبية للجناح الأمامي، وكذلك الأسطح الواقعة خلفها في مسار تدفق الهواء، جرى خفض موضع الجنيح وتقليص طول وتره".

لماذا يحظى جنيح صغير بهذه الأهمية في ظل لوائح 2026؟

كانت المرة الأخيرة التي عدّلت فيها ريد بُل الصفائح الجانبية لجناحها الأمامي خلال حزمة التحديثات الكبيرة التي قدمتها في باكو في سبتمبر. أما في لاس فيغاس، فقد خفض المهندسون موضع الجنيح على الصفيحة الجانبية العمودية وقلصوا طوله ليصبح أكثر إحكامًا، في تصميم يشبه إلى حد كبير الحل الذي يستخدمه بالفعل الفريق الشقيق ريسينغ بولز.

ورغم بساطة التعديل من الناحية البصرية، يؤدي الجنيح ثلاث وظائف بالغة الأهمية.

فإلى جانب زيادة الارتكازية عند المحور الأمامي، يولّد دوامات هوائية عند طرفه تُسرّع دفع التدفقات الهوائية المضطربة الناجمة عن الإطارات الأمامية نحو الخارج، بالتزامن مع فصل الهواء المتدفق فوق العجلة عن الهواء المار بمحاذاة جانبها، ما يسمح بتوجيه تدفقات هوائية أكثر انتظامًا على طول جانبي السيارة.

وبأهمية مماثلة في ظل لوائح الانسيابية النشطة لعام 2026، أشار هيوز وبيولا إلى أن الجنيح المعدّل يعزز استقرار تدفق الهواء خلال الانتقال المفاجئ بين وضعية الخطوط المستقيمة ووضعية المنعطفات، كلما تغيرت زاوية الشفرات الرئيسية المتحركة للجناح الأمامي.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

ولم تأتِ إعادة ضبط الخصائص الانسيابية لمقدمة السيارة بمعزل عن بقية التحديثات. ففي باكو، قدمت ريد بُل جوانب أعلى وأضيق للسيارة، إلى جانب أرضية وناشر هواء معدّلين.

وبعد أربعة أسابيع في مكسيكو سيتي، وفقًا للوثيقة رقم 12 الصادرة عن الاتحاد الدولي للسيارات في 30 أكتوبر، عدّل المهندسون خط الفصل بين جوانب السيارة والأرضية، عبر دمج الهيكل الخارجي السفلي المنحني من المواصفات التي سبقت تحديثات باكو مع القسم العلوي الأكثر ارتفاعًا الذي قُدّم في باكو، بهدف إغلاق قناة تدفق الهواء عند حافة الأرضية واستعادة الحمل الانسيابي الموضعي أسفل فتحة دخول الهواء إلى المشعّ، مع الحفاظ على الاستقرار.

كما كشفت الأجزاء السفلية لجوانب السيارة، التي جمعت بين المواصفات القديمة والجديدة واستُخدمت من دون تعديلات في ساو باولو ولاس فيغاس، عن مؤشر يتعلق بالمشاكل التي عانت منها ريد بُل سابقًا، إذ أضيفت دعامات هيكلية مخروطية داخل الأجزاء السفلية من الهيكل الخارجي، يُعتقد أن الغرض منها منع تشوه الألواح تحت تأثير الأحمال الانسيابية الكبيرة.

من إحباط التجارب الحرة إلى سبع منصات تتويج متتالية

لم تكن عملية التحقق من فعالية الصفيحة الجانبية الجديدة للجناح الأمامي في نيفادا سلسة. فقد حالت الأمطار دون إجراء تجارب مفيدة يوم الخميس خلال حصتي التجارب الحرة الأولى والثانية، ما أجبر ريد بُل على الاعتماد على المقارنات في الأجواء الجافة خلال حصة التجارب الحرة الثالثة، بما في ذلك تبديل الجناح الأمامي لسيارة إسحاق حجار في منتصف الحصة، قبل اعتماد الجنيح ذي الموضع المنخفض على كلتا السيارتين خلال التصفيات التأهيلية والسباق. حتى إن فيرستابن أشار إلى وجود "مشاكل غريبة" استمرت منذ البرازيل، وجعلته غير راضٍ عن أداء السيارة حتى نهاية حصة التجارب الحرة الأخيرة، مشددًا على أن المشاكل تجاوزت مسائل التوازن المعتادة.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Mark Thompson / Getty Images

ومع ذلك، نجحت التعديلات المتأخرة التي أجرتها ريد بُل على إعدادات السيارة قبل التصفيات التأهيلية في إطلاق العنان لإمكانات حزمة التحديثات في اللحظة الحاسمة.

إذ سجل فيرستابن ثاني أسرع لفة في القسم الثالث من التصفيات التأهيلية، بفارق 0.258 ثانية خلف كيمي أنتونيللي، قبل أن يرث مركز الانطلاق الأول نتيجة عقوبة التراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق التي فُرضت على بطل العالم سائق مرسيدس بسبب تغيير المحرك، ومن ثم تصدى لهجمات مرسيدس ومكلارين ليتفوق على لاندو نوريس بفارق 0.639 ثانية.

وتتحدث النتائج العامة عن نفسها. فمنذ تقديم حزمة التحديثات الأساسية في باكو، صعد فيرستابن إلى منصة التتويج في سبع جوائز كبرى متتالية، وحقق جميع انتصاراته الأربعة في موسم 2026، ما رفع رصيده إلى 304 نقاط في المركز الثاني ضمن الترتيب العام للسائقين، فيما حافظت ريد بُل على تقدمها بفارق تسع نقاط أمام مكلارين (440 مقابل 431 نقطة) في المنافسة على المركز الثالث ضمن ترتيب بطولة الصانعين قبيل جائزة قطر الكبرى.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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