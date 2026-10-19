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وثائقي مرتقب عن صراع لويس هاميلتون وفرناندو ألونسو الشهير في الفورمولا 1

كشف معلق إسباني سابق أن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تعمل على إعداد وثائقي يتناول المواجهة المحتدمة بين لويس هاميلتون وفرناندو ألونسو خلال موسم 2007 مع مكلارين.

منشور: 19-10-2026

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لويس هاميلتون وفرناندو ألونسو، مكلارين

الصورة من قبل: تشارلز كوتس / صور لوس أنجلوس

الموتورسبورت خارج البادوك



ثقافة رياضة المحركات تتجاوز حدود الحلبة، من أسلوب حياة السائقين والأزياء والسفر والتصميم، إلى القصص التي تجعل السباقات أكثر من مجرد رياضة.

بحسب أنطونيو لوباتو، المعلق الإسباني السابق في الفورمولا 1، تعمل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" على إنتاج وثائقي يتناول موسم 2007 المضطرب الذي جمع لويس هاميلتون وفرناندو ألونسو في فريق مكلارين.

وتحدث لوباتو، الذي يشغل حاليًا منصب المدير المشارك للموقع الإسباني "سوي موتور"، عن المشروع المزعوم عبر قناة الموقع على منصة تويتش في وقت سابق من هذا الأسبوع. لكن تجدر الإشارة إلى أن "بي بي سي" لم تؤكد حتى الآن إعداد هذا الوثائقي.

وقال لوباتو: "بالتأكيد، ستُروى هذه القصة. لكن السؤال هو: ما الذي سيُروى تحديدًا؟ لأنني أعلم أن بي بي سي تُعد وثائقيًا".

وكان لوباتو صوت تغطية الفورمولا 1 في إسبانيا خلال أبرز سنوات ألونسو، عندما نافس على اللقب وحققه مرتين مع رينو في عامي 2005 و2006، ثم خاض موسمه مع مكلارين في عام 2007.

وقال لوباتو عن الوثائقي: "لقد دعوني للمشاركة، لكنني رفضت الدعوة. لا أريد التورط في تلك القصص. أعرف ما عشته، وأعرف ما حدث، وربما من وجهة نظري الخاصة التي قد تكون مشوهة بعض الشيء أيضًا. وعندما يصدر الوثائقي، أود مشاهدته".

وأضاف أن صحفيين آخرين غطوا ذلك الموسم سيشاركون في العمل، قائلًا: "أعلم أن هناك زملاء صحفيين آخرين كانوا حاضرين في ذلك العام، وسيشاركون في الوثائقي ويروون جزءًا مما حدث. سنرى كيف سيتناولون القصة، وكيف سيُنتج العمل، وبأية طريقة ستُروى تلك الأحداث".

لويس هاميلتون، مكلارين "ام بي4-22" يتقدّم زميله فرناندو ألونسو خارج خط الحظائر

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

موسم استثنائي بكل المقاييس

لا يزال موسم 2007 واحدًا من أكثر المواسم إثارة في تاريخ البطولة. وصل ألونسو إلى مكلارين بصفته بطل العالم مرتين وحامل اللقب، بينما بدأ هاميلتون مسيرته في الفورمولا 1 إلى جانبه، طامحًا إلى إثبات نفسه سريعًا.

وتصاعد التوتر مع تقدم الموسم، قبل أن يبلغ ذروته في نهايته، عندما أنهى السائقان البطولة برصيد متساوٍ بلغ 109 نقاط لكل منهما، متأخرين بنقطة واحدة عن كيمي رايكونن، الذي توج بلقب العالم. كذلك، استُبعدت مكلارين من بطولة المصنّعين على خلفية فضيحة التجسس، فيما غادر ألونسو الفريق في نهاية الموسم وعاد إلى رينو.

وبعد ما يقرب من 20 عامًا، لا يزال السائقان ينافسان في الفورمولا 1. إذ يحتل هاميلتون المركز الثالث في ترتيب بطولة السائقين لموسم 2026 مع فيراري، برصيد 229 نقطة، بينما يعاني ألونسو مع أستون مارتن، ولا يملك سوى سبع نقاط.

وسيشارك السائقان في جائزة الولايات المتحدة الكبرى في أوستن، المقررة بين 23 و25 أكتوبر.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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