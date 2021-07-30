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وثائقي جديد من قبل "نتفليكس" عن مايكل شوماخر "كهدية" من عائلته

سيتم عرض وثائقي جديد عن مايكل شوماخر، وبدعم كامل من عائلته، على شبكة "نتفليكس" يوم 15 سبتمبر/أيلول المقبل.

وثائقي جديد من قبل "نتفليكس" عن مايكل شوماخر "كهدية" من عائلته

بعنوان "شوماخر"، يضمّ الفيلم مشاركات من زوجته كورينا، أولاده جينا وميك، وكذلك شقيقه رالف.

ووصفت سابين كيم مدير أعمال شوماخر، الفيلم على أنه "هدية العائلة" إلى شوماخر الزوج والأب.

يضم الفيلم الوثائقي كذلك نظرة على العديد من شخصيات الفورمولا واحد سواء تلك التي لعبت دوراً في مسيرة شوماخر، أو منافسيه المباشرين: أمثال جان تود، بيرني إكليستون، لوكا دي مونتيزيميلو، فلافيو برياتوري، سيباستيان فيتيل، ميكا هاكينن، دايمون هيل ودايفيد كولتارد.

حيث قالت كيم: "أعاد مايكل شوماخر تعريف الصورة الاحترافية لسائق السباقات ووضع معايير جديدة".

وتابعت: "ضمن سعيه للكمال، لم يتوانَ عن دفع نفسه أو فريقه إلى الأمام، لتحقيق نجاحات رائعة. لقد نال إعجاب الجميع حول العالم خيال خصاله القيادية. كما وجد القوة خلف سعيه هذا والتوازن المطلوب ضمن عائلته، الذين يحبهم بلا حدود".

واسترسلت: "بهدف الحفاظ على حياته الخاصة كمصدر لقوته، حيث عمل بشكل متواصل على الفصل بين حياته الخاصة والعامة. الفيلم يتكلم عن كلا العالمين. إنه هدية من عائلته إلى الزوج والأب الذي يحبونه أشدّ الحب".

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وتم إنتاج الفيلم من قبل شركة "بي|14" من إخراج هانز-برونو كاميرتونس، فانيسا نوكر ومايكل ويتش. وهو الفريق نفسه الذي كان مسؤولاً عن وثائقي بوريس بيكر، أسطورة التنس الشهير عام 2017.

حيث قال نوكر: "التحدي الأكبر للمخرجين كان بالتأكيد إيجاد التوازن بين تقديم عمل مستقلّ إضافة لأخذ العائلة بعين الاعتبار. كورينا شوماخر كانت أكبر الداعمين لهذا العمل".

وتابع: "لقد أرادت التأكد من أن العمل يعكس الوقائع بالفعل، ويُظهر مايكل بشخصيته الحقيقية، بجميع مشاعره وتقلباته، من دون أيّ مداراة أو تحوير. لقد كانت رائعة وشجاعة بما يكفي لتسمح لنا بإكمال العمل كما أردنا، ونحن احترمنا هذا بالطبع وحافظنا على حدود الاحترافية في التعامل. إنها امرأة متميزة ومُلهمة أثرت فينا جميعاً".

بالمقابل، قال المنتج بنجامين سيكل: "مثّل الوثائقي تحدياً كبيراً للغاية، واحتاج للكثير من الوقت والعمل الدقيق نظراً للضغط الذي يتلقاه فريق الإنتاج حيال مسؤولية كهذه. لكن وبفضل الفريق الرائع والتعاون الممتاز مع العائلة فإن العمل يسير على أكمل وجه".

واختتم: "نحن ممتنون ومتحمسون للإطلاق العالميّ للفيلم عبر شبكة ’نتفليكس’. ولطالما كان من المقرر أن يكون وثائقياً عالمياً ونحن واثقون بأنه سيحظى برواج عالمي".

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