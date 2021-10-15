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وتيرة مرسيدس القوية خففت من مخاوف تراجع الأداء بسبب التركيز على موسم 2022

قالت مرسيدس أنّ انتصاراتها الأخيرة في الفورمولا واحد قد خففت من حدّة المخاوف بأنّ انتقالها المبكّر لتطوير سيارة 2022 قد يتسبب بتراجع في الأداء بحلول هذا الوقت من الموسم.

وتيرة مرسيدس القوية خففت من مخاوف تراجع الأداء بسبب التركيز على موسم 2022

تعيّن على فرق الفورمولا واحد موازنة العمل على سيارات هذا العام في مقابل الجهود المطلوبة لتعزيز حظوظها مع سيارات الموسم المُقبل.

وبينما ضغطت ريد بُل بالتحديثات حتى وقت طويل من هذا الموسم على سيارتها "آر.بي.16.بي"، إلّا أنّ مرسيدس آثرت إيقاف العمل على تطوير سيارتها "دبليو12" في وقت مبكر للغاية للتركيز على مشروعها المستقبلي.

وشعر الفريق الألماني أنه ليس بمقدوره المجازفة بالتراجع مع تطوير سيارة 2022، حتى بالرُغم من اعترافه بوجود خطر التراجع من حيث التطوير في مواجهة منافسيه هذا الموسم.

لكن وعلى الرُغم من أنّ ريد بُل تمتعت بمرحلة قبل العطلة الصيفية كانت بعيدة في الأمام على صعيد الوتيرة، لكنّ مرسيدس تمكنت من قلب الأمور منذ جائزة بلجيكا الكبرى.

وقد فاز فالتيري بوتاس بالسباق القصير في مونزا قبل حصد انتصاره الأول منذ جائزة روسيا الكبرى 2020 في تركيا نهاية الأسبوع الماضي، في حين حقق لويس هاميلتون الفوز في روسيا.

وبالنسبة لمرسيدس، فإنّ الأهم من النتائج هو أن يظل الفريق تنافسيًا للغاية، حيث أن هذه هي المرحلة من الموسم حيث كانت تشعر بالقلق أنها كانت لتتأخّر خلف غريمتها.

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وتعقيبًا على ذلك علّق أندرو شوفلين مدير هندسة جانب المسار لدى مرسيدس قائلًا: "قدمنا سلسلة من التأديات الجيّدة في الأجواء الجافة، وأظهرنا وتيرة جيّدة في الأجواء الماطرة، إذ يبدو بأنّ لدينا الآن السيارة القادرة على الفوز بالبطولات".

وأضاف: "إذا ما استرجعنا المراحل الأولى من الموسم مع القرارات التي اتخذناها على صعيد التطوير، ومحاولة موازنة الموسمين، فإنّ أحد مخاوفنا تمثّل فيما إذا كنا سنظل قادرين على البقاء في المقدمة مع نهاية هذا العام، وأن نحصد قطب الانطلاق الأول ونحجز الصف الأول ونتحكم في السباق".

وتابع: "كان من المطمئن للغاية أننا نتوجّه إلى السباقات الستة الأخيرة الآن وقد أظهرنا بأن لدينا حزمة بمقدورها التغلّب عليهم (ريد بُل) في التصفيات وكذلك في السباق".

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