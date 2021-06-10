وتيرة تسونودا "التي لا تصدّق" أخافت ألفا تاوري في باكو

وصف توست أداء سائقه الناشئ "بالعرض المذهل"، وذلك على طريقه لتحقيق أفضل نتيجة له حتى الآن في الفورمولا واحد.

بدأ تسونودا سباق باكو من المركز السابع على شبكة الانطلاق، بالرغم من الحادثة التي تعرض لها خلال القسم الأخير للتصفيات، وكان يحتل المركز السادس حين رُفع العلم الأحمر قبل نهاية السباق بقليل.

وعند إعادة الانطلاقة، كسب مركزاً إضافياً عندما أخطأ لويس هاميلتون قبل المنعطف الأول، لكنه وخلال اللفة المتبقية خسر المراكز لصالح لاندو نوريس وفرناندو ألونسو، لينهي السباق بالمركز السابع.

حيث قال توست: "قام يوكي بعمل مذهل. لقد عانى حادثة صغيرة في التصفيات، لكنه كان القسم الثالث وكل شيء وارد الحدوث، وقد حصلت مثل تلك الأمور مع سائقين أكثر خبرة".

وأكمل "لقد كانت وتيرته في بعض الأحيان خلال السباق لا تصدق. لقد كنت قلقاً حقاً مما قد يحصل لأنه كان سريعاً جداً. إن أسلوبه جيد جداً، أعتقد بأنه سيحقق بعض النتائج الجيدة خلال النصف الثاني للموسم عندما يجمع المزيد من الخبرة، خاصة على الحلبات التي يعرفها".

بالمقابل، يرى توست أن باكو أظهرت أقوى تأديات تسونودا حتى الآن.

فقال: "بالنسبة لي، لقد تحسن كثيراً. علينا ألا ننسى أنها المرة الأولى له في باكو، وبالطبع مع البحرين، فقد سجل النقاط مرتين حتى الآن، لكنه يعلم تلك الحلبة من الفورمولا 2".

وأكمل: "لكننا وصلنا باكو وهو لا يعرف الحلبة، لكنه مباشرة تأقلم معها. لقد انطلق سابعاً وأنهى سابعاً. بالنسبة لي ذلك إنجاز مذهل من قبله، وأداء مذهل".

وتابع: "علينا بحث بعض الأمور، ونحن نعلم هذا، لكنني واثق من أننا سنتعاون معاً، لأنه موهوب جداً".

وبالرغم من نتيجته الجيدة، لكنّ قلق تسونودا الأساسي كان بسبب خسارته المراكز لصالح نوريس وألونسو بعد استئناف السباق، إذ قلل ذلك من سروره بتسجيل النقاط.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "إنه أمر محبط حقاً. حتى العلم الأحمر، كنت مسروراً من أدائي، لكنني تراجعت مركزين بعد ذلك".

وأكمل: "قمت بما وسعي، حاولت بأقصى ما لديّ أن أحافظ على مركزي أو أكتسب المراكز. عليّ مراجعة ما حصل وما بوسعي القيام به للتحسن، أو عدم خسارة المراكز. حالياً، أنا محبط للغاية حيال آخر لفتين".

وتابع: "كما قلت، حتى العلم الأحمر كانت وتيرتي جيدة. لكنني خسرت كل شيء في آخر لفتين. عليّ العمل أكثر خاصة على اللفة الأولى".

واختتم: "بتّ الآن أكثر ارتياحاً مع السيارة، لكن ما زال أمامي المزيد لتعلمه والتأقلم أكثر، ما زلت أشعر أنني لم أتأقلم بالكامل مع السيارة، لذا أمامي المزيد من العمل".