وتيرة السباق القوية لسيارة فيراري الجديدة تجذب انتباه عالم الفورمولا 1

أنهى لويس هاميلتون تجارب البحرين في المركز الثالث بزمن دقيقة و34.209 ثانية، متأخرًا بنحو نصف ثانية عن نجم مرسيدس الشاب أندريا كيمي أنتونيللي.

وبينما تصدر سائقا مرسيدس القائمة، فإن الوجه الآخر للصورة يبدو أكثر إشراقًا بالنسبة لفيراري.

في هذه المرحلة من الاستعدادات لما قبل الموسم، تركز الفرق على الموثوقية والفترات الطويلة مع أحمال وقود مرتفعة بدلًا من السرعة القصوى. وكما أكد فريدريك فاسور مدير فريق فيراري أمس، فإن السرعة المطلقة تأتي في المرتبة الثانية حاليًا. ومع ذلك، تُظهر البيانات أن القوة الحقيقية لفيراري تكمن في "وتيرة السباق".

وكان الخبراء قد بدأوا بالفعل في الإشارة إلى تفوق الفريق الإيطالي في وتيرة السباق منذ يوم الخميس، بينما رفع لويس هاميلتون وتيرته أكثر في اليوم الأخير من التجارب.

وفي حين لعب تحسن التماسك نتيجة زيادة طبقة المطاط على الحلبة دورًا في ذلك، فإن مراسلي Sky Sports أكدوا أن سيارة "إس.إف-26" تعمل بكفاءة أعلى من جميع الفرق الكبرى الأخرى في إعدادات السباق.

شارل لوكلير، فيراري الصورة من قبل: صور غيتي

إذ قيّم تيد كرافيتز معلّق سكاي الخطوة الحاسمة لفيراري في اليوم الثاني من التجارب قائلًا: "في اليوم الثاني من التجارب، زُوّدت سيارة فيراري بأرضية جديدة وجناح أمامي جديد وناشر محدث. بعد هذه التحديثات، كانت السيارة متقدمة على الجميع خلال محاكاة السباق. في الواقع يمكننا القول بثقة تامة إن فيراري هي الأفضل من حيث وتيرة السباق".

مقارنة هاميلتون ولوكلير

تُظهر البيانات أن وتيرة سباق لويس هاميلتون أفضل قليلًا من زميله شارل لوكلير. وكان هاميلتون قد اشتكى في اليوم الأول من التجارب من ضعف التماسك بشكل كبير، وشبّه السيارة بسيارات الفئات الأدنى.

لكن كرافيتز أكد أن الوضع تغيّر بالكامل بعد تطبيق حزمة التحديثات من قبل فيراري، فقال: "بعد شكاوى هاميلتون في اليوم الأول، تغيّر كل شيء عندما ركّبت فيراري التحديثات على السيارة. ورغم وجود هاميلتون ولوكلير على الحلبة في أوقات متقاربة، أظهر هاميلتون سرعة مبهرة، مستفيدًا أيضًا من تحسن حالة الحلبة. هذا التطور مذهل حقًا".

وحاليًا، بينما تبدو مرسيدس وريد بُل متقاربتين على صعيد اللفة الواحدة، في حين تمتلك فيراري الأفضلية من حيث وتيرة السباق.