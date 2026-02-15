تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

وتيرة السباق القوية لسيارة فيراري الجديدة تجذب انتباه عالم الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
وتيرة السباق القوية لسيارة فيراري الجديدة تجذب انتباه عالم الفورمولا 1

إسحاق حجار: أداء سيارة ريد بُل فاق توقعاتي بكثير

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
إسحاق حجار: أداء سيارة ريد بُل فاق توقعاتي بكثير

كاديلاك: خبرة سائقَينا تمنحنا أفضلية كبيرة

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
كاديلاك: خبرة سائقَينا تمنحنا أفضلية كبيرة

إكليستون يحذر مرسيدس: "لا تُظهروا سرعة كبيرة إذا كنتم لا تريدون صداعًا"

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
إكليستون يحذر مرسيدس: "لا تُظهروا سرعة كبيرة إذا كنتم لا تريدون صداعًا"

لاوسون يكشف الأفضلية الحاسمة التي تتمتع بها ريسينغ بولز في 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
لاوسون يكشف الأفضلية الحاسمة التي تتمتع بها ريسينغ بولز في 2026

فيرستابن ليس قلقًا رغم عدم معرفته موقع ريد بُل من حيث الأداء بين الفرق

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
فيرستابن ليس قلقًا رغم عدم معرفته موقع ريد بُل من حيث الأداء بين الفرق

دبليو آر سي: إيفانز يندفع إلى الفوز مع حجز تويوتا المراكز الأربعة الأولى في رالي السويد

دبليو آر سي
دبليو آر سي
رالي السويد
دبليو آر سي: إيفانز يندفع إلى الفوز مع حجز تويوتا المراكز الأربعة الأولى في رالي السويد

مكلارين: مرسيدس وفيراري "أسرع منا" في محاكاة السباقات في الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
مكلارين: مرسيدس وفيراري "أسرع منا" في محاكاة السباقات في الفورمولا 1
فورمولا 1 تجارب البحرين الشتويّة

وتيرة السباق القوية لسيارة فيراري الجديدة تجذب انتباه عالم الفورمولا 1

مع ختام الجزء الأول من تجارب البحرين، تتجه أنظار عالم الفورمولا 1 إلى الغموض الذي يحيط بفيراري.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: جلين دنبار

أنهى لويس هاميلتون تجارب البحرين في المركز الثالث بزمن دقيقة و34.209 ثانية، متأخرًا بنحو نصف ثانية عن نجم مرسيدس الشاب أندريا كيمي أنتونيللي.

وبينما تصدر سائقا مرسيدس القائمة، فإن الوجه الآخر للصورة يبدو أكثر إشراقًا بالنسبة لفيراري.

في هذه المرحلة من الاستعدادات لما قبل الموسم، تركز الفرق على الموثوقية والفترات الطويلة مع أحمال وقود مرتفعة بدلًا من السرعة القصوى. وكما أكد فريدريك فاسور مدير فريق فيراري أمس، فإن السرعة المطلقة تأتي في المرتبة الثانية حاليًا. ومع ذلك، تُظهر البيانات أن القوة الحقيقية لفيراري تكمن في "وتيرة السباق".

وكان الخبراء قد بدأوا بالفعل في الإشارة إلى تفوق الفريق الإيطالي في وتيرة السباق منذ يوم الخميس، بينما رفع لويس هاميلتون وتيرته أكثر في اليوم الأخير من التجارب.

وفي حين لعب تحسن التماسك نتيجة زيادة طبقة المطاط على الحلبة دورًا في ذلك، فإن مراسلي Sky Sports أكدوا أن سيارة "إس.إف-26" تعمل بكفاءة أعلى من جميع الفرق الكبرى الأخرى في إعدادات السباق.

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: صور غيتي

إذ قيّم تيد كرافيتز معلّق سكاي الخطوة الحاسمة لفيراري في اليوم الثاني من التجارب قائلًا: "في اليوم الثاني من التجارب، زُوّدت سيارة فيراري بأرضية جديدة وجناح أمامي جديد وناشر محدث. بعد هذه التحديثات، كانت السيارة متقدمة على الجميع خلال محاكاة السباق. في الواقع يمكننا القول بثقة تامة إن فيراري هي الأفضل من حيث وتيرة السباق".

مقارنة هاميلتون ولوكلير

تُظهر البيانات أن وتيرة سباق لويس هاميلتون أفضل قليلًا من زميله شارل لوكلير. وكان هاميلتون قد اشتكى في اليوم الأول من التجارب من ضعف التماسك بشكل كبير، وشبّه السيارة بسيارات الفئات الأدنى.

لكن كرافيتز أكد أن الوضع تغيّر بالكامل بعد تطبيق حزمة التحديثات من قبل فيراري، فقال: "بعد شكاوى هاميلتون في اليوم الأول، تغيّر كل شيء عندما ركّبت فيراري التحديثات على السيارة. ورغم وجود هاميلتون ولوكلير على الحلبة في أوقات متقاربة، أظهر هاميلتون سرعة مبهرة، مستفيدًا أيضًا من تحسن حالة الحلبة. هذا التطور مذهل حقًا".

وحاليًا، بينما تبدو مرسيدس وريد بُل متقاربتين على صعيد اللفة الواحدة، في حين تمتلك فيراري الأفضلية من حيث وتيرة السباق.

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق إسحاق حجار: أداء سيارة ريد بُل فاق توقعاتي بكثير

أبرز التعليقات

المزيد من
أحمد مجدي

إسحاق حجار: أداء سيارة ريد بُل فاق توقعاتي بكثير

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
إسحاق حجار: أداء سيارة ريد بُل فاق توقعاتي بكثير

كاديلاك: خبرة سائقَينا تمنحنا أفضلية كبيرة

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
كاديلاك: خبرة سائقَينا تمنحنا أفضلية كبيرة

فيرستابن ليس قلقًا رغم عدم معرفته موقع ريد بُل من حيث الأداء بين الفرق

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
فيرستابن ليس قلقًا رغم عدم معرفته موقع ريد بُل من حيث الأداء بين الفرق
المزيد من
شارل لوكلير

فاسور: قطعنا أكثر من 4500 كيلومتر

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
فاسور: قطعنا أكثر من 4500 كيلومتر

لوكلير يكشف موقع فيراري في ترتيب المنافسة لموسم 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
لوكلير يكشف موقع فيراري في ترتيب المنافسة لموسم 2026

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
المزيد من
فيراري

هاميلتون متفائلًا: فيراري حققت اكتشافات مهمة خلال تجارب ما قبل الموسم في البحرين

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
هاميلتون متفائلًا: فيراري حققت اكتشافات مهمة خلال تجارب ما قبل الموسم في البحرين

هاميلتون قد ينشئ فريق زلاجات جماعية في الألعاب الأولمبية الشتوية

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
هاميلتون قد ينشئ فريق زلاجات جماعية في الألعاب الأولمبية الشتوية

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

وتيرة السباق القوية لسيارة فيراري الجديدة تجذب انتباه عالم الفورمولا 1

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
وتيرة السباق القوية لسيارة فيراري الجديدة تجذب انتباه عالم الفورمولا 1

إسحاق حجار: أداء سيارة ريد بُل فاق توقعاتي بكثير

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
إسحاق حجار: أداء سيارة ريد بُل فاق توقعاتي بكثير

كاديلاك: خبرة سائقَينا تمنحنا أفضلية كبيرة

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
كاديلاك: خبرة سائقَينا تمنحنا أفضلية كبيرة

إكليستون يحذر مرسيدس: "لا تُظهروا سرعة كبيرة إذا كنتم لا تريدون صداعًا"

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
إكليستون يحذر مرسيدس: "لا تُظهروا سرعة كبيرة إذا كنتم لا تريدون صداعًا"

برايم

اكتشف محتوى برايم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد