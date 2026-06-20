أثارت تصريحات رالف شوماخر سائق الفورمولا 1 السابق في بودكاست "باكستيج بوكسنغاسه"، والتي زعم فيها أن توتو وولف قدم عرضًا "غير منطقي ماليًا" خلف الكواليس لاستقطاب ماكس فيرستابن من ريد بُل، الكثير من التكهنات.

وكان شوماخر قد ادعى أن وولف تعمد إبقاء قيمة العرض منخفضة، لأنه لا يرغب في تكرار صراع جديد على غرار هاميلتون ونيكو روزبرغ داخل الفريق، من خلال التعاقد مع فيرستابن صاحب التكلفة المرتفعة إلى جانب أندريا كيمي أنتونيللي الذي يراه نجم المستقبل.

وسرعان ما انتشرت هذه المزاعم على نطاق واسع، لكن يوس فيرستابن سارع إلى إصدار نفي واضح شكك في مصداقية تصريحات شوماخر.

وفي تعليق مباشر على منشور عبر إنستغرام اقتبس تصريحات شوماخر، رد يوس فيرستابن، البالغ من العمر 54 عامًا، على هذه الادعاءات قائلًا: "رالف، أنت تنشر معلومات كاذبة مرة أخرى".

ورغم النفي القاطع الذي قدمه يوس فيرستابن بشأن التكهنات المتعلقة بانتقال نجله إلى مرسيدس، فإن الغموض لا يزال يحيط بمستقبل ماكس فيرستابن مع ريد بُل.