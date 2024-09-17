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فورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى

والد سيرجيو بيريز وُجد "غائباً عن الوعي في منزله" قبل نقله للمستشفى

تم نقل والد سيرجيو بيريز إلى المستشفى بعد جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد.

انطونيو بيريز وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ وكريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

تم نقل أنتونيو بيريز، والد سيرجيو بيريز سائق ريد بُل، إلى المستشفى، بعد أن وُجد غائباً عن الوعي في منزله بعد سباق باكو.

صاحب الـ 65 عاماً، والذي لطالما شوهد خلال الجولات برفقة ابنه، كان يتابع السباق من منزله في المكسيك.

ووفقاً للصحافة المكسيكية، فإن أنتونيو وُجد غائباً عن الوعي في حمام منزله، وتم نقله مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويبدو أنه يتعالج من احتشاء في العضلة القلبية، أو أعراض ما قبل الاحتشاء، والتي تحصل قبل الذبحة القلبية.

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وحصلت هذه الواقعة بعد وقت قصير من حادثة ابنه بيريز وكارلوس ساينز سائق فيراري، في اللفة ما قبل الأخيرة من سباق باكو، والتي قضت على سباق كل منهما وآمالهما في منصة التتويج

ويخضع والد بيريز حالياً إلى مراقبة طبية ضمن المستشفى في مكسيكو سيتي، وهو في حالة صحية مستقرة.

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