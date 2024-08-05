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فاشيه: "لا أحاول أن أكون نجماً مثل نيوي"

تكلم بيير فاشيه حول رحيل عبقري التصميم آدريان نيوي عن صفوف ريد بُل، وما يعنيه ذلك من تحمّل للمسؤوليات التقنية على عاتقه.

تم التحديث:
بيير واش، كبير مهندسي الأداء لدى ريد بُل

Pierre Wache, Chief Engineer of Performance Engineering at Red Bull Racing

الصورة من قبل: Red Bull Content Pool

وقّع فاشيه، المدير التقني لدى ريد بُل، مؤخراً عقداً جديداً مع ريد بُل.

وعمل فاشيه - الذي أمضى آخر ست سنوات مع ريد بُل - إلى جانب آدريان نيوي كبير قسم التصميم لدى العلامة النمساوية، ليساهم في تصميم سيارات فائزة بالبطولات مثل آربي16، آربي18، والسيارة الأكثر هيمنة في تاريخ الفورمولا واحد: آربي19.

ومع استعداد نيوي للخروج من ريد بُل في 2025، فإن فاشيه سيحمل لواء جزء من مسؤولياته في قيادة القسم التقني.

وضمن معرض كلامه مع "PlanetF1.com" قبيل جائزة بلجيكا الكبرى، قال فاشيه معلقاً حول رحيل نيوي: "سيكون تحدياً كبيراً لنا، من المؤسف حقاً رحيله".

وأكمل: "كنا لنفضّل بقاءه، لكن حالياً نحن نحاول رؤية ما بوسعنا القيام به كفريق وكيف بوسعنا التحسن: نحن نركز بالكامل على التحسّن".

ولطالما كان يُنظر إلى نيوي على أنه أحد عباقرة التصميم في الفورمولا واحد، فقد عمل على سيارات فازت بـ 13 بطولة للسائقين و12 للمصنعين ضمن حقب مختلفة من تاريخ البطولة.

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آدريان نيوي، كبير القسم التقني لدى ريد بُل

آدريان نيوي، كبير القسم التقني لدى ريد بُل

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وحين سُئِل إن كان من المحبط له ألا يكون بشهرة نيوي، ردّ فاشيه قائلاً: "كلا على الإطلاق".

وأكمل: "وإلا سيكون ذلك فريقاً يعتمد على شخص واحد، وهذا ليس واقع الحال".

وأردف: "لدينا أكثر من 300 مهندس يعملون لتطوير سيارتنا وتحسين سرعتها".

وأضاف: "كان آدريان جزءاً كبيراً من ذلك، لكنني أعتقد أن الأهم هو تقديم كل فرد في الفريق أقصى ما بوسعه".

واختتم: "لا أتدرّب كي أصبح نجماً، بل لأنني أحبّ عملي. أودّ تحقيق النجاح والفوز، وهذا هو الأمر الأساسي".

بيير واش، المدير التقني لدى ريد بُل

بيير واش، المدير التقني لدى ريد بُل

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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