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واشيه يشيد بقدرات فيرستابن: "يقدم ما لا يستطيع أي سائق آخر تقديمه!"

أكد بيير واشيه أن قدرة ماكس فيرستابن على نقل إحساسه بالسيارة إلى المهندسين فريدة من نوعها، وأنها تنعكس مباشرة على تحسين أداء الفريق.

خلدون يونس

منشور: 16-10-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: كلايف روز

ضمن مقابلة حصرية مع موقع "رايسينغ نيوز 365"، قيّم المدير التقني لريد بُل، بيير واشيه، مساهمة ماكس فيرستابن، بطل العالم أربع مرات والفائز بـ73 سباقًا، في عمل الفريق التقني.

ووُصف فيرستابن، الذي لعب دورًا رئيسيًا في تحقيق الفريق لأولى الانتصارات باستخدام وحدة الطاقة الخاصة به، خلال عملية إعادة البناء التي قادها لورون ميكيز، بأنه يتمتع بقدرة فريدة على استشعار حدود السيارة القصوى ونقل ذلك إلى المهندسين.

وشدد واشيه على أن قدرة فيرستابن على تحديد أوجه القصور في السيارة منذ اللفات الأولى من حصص التجارب الحرة أمر لم يصادفه في أي مرحلة من مسيرته المهنية.

وضمن تقييمه لقدرة فيرستابن على تقديم الملاحظات، قال بيير واشيه: "لا يمكنني وصفه بالمهندس لأنه ليس كذلك، لكنه يقدم للمهندسين شيئًا لم أرَ أي سائق آخر قادرًا على تقديمه".

وتابع: " ذلك من حيث تحديد ما نحتاج إليه لنكون أسرع وإبداء الملاحظات بشأنه".

وأضاف: "إن قدرته على استشعار ما تحتاج إليه السيارة وما ينقصها أثناء القيادة، ثم التعبير عن ذلك بكلمات نستطيع فهمها، أمر مذهل".

وتابع: "بعد اللفة الأولى فقط من التجارب الحرة، يعرف الحالة الدقيقة للسيارة وحدودها؛ فهو يقرؤها عمليًا".

واسترسل: "أعتقد أنه أفضل سائق شهدته هذه الرياضة على الإطلاق، وما يجعله أفضل أيضًا هو قدرته على معرفة السيارة عن قرب إلى هذا الحد".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولوران ميكيز، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Joe Portlock / Getty Images

وقال مازحًا: "ماكس حلمٌ عندما نفوز، وكابوسٌ عندما نخسر! بعيدًا عن المزاح.. نحن كمهندسين نحبه لأنه يمنحنا مفتاح الأداء".

وأضاف: "إنه يقدم ملاحظات رائعة، وهو عضو حقيقي في الفريق. ولهذا السبب نحبه".

وعندما سُئل واشيه عما إذا كان فيرستابن قد اتصل به في منتصف الليل، أجاب مازحًا: "ربما يتصل بمهندسه جيانبييرو لامبياسي، لكنني لا أريد أن أعرف؛ لم أعطه رقم هاتفي حتى أتجنب تلقي اتصالات منه في منتصف الليل".

وتابع واشيه تقييمه لعلاقة السائق الهولندي بالفريق قائلًا: "بعيدًا عن المزاح، فإنه يكن احترامًا كبيرًا للعمل الذي نقوم به وللفريق".

وأضاف: "إنه يحترم عمل الجميع ويعبّر دائمًا عما يهمه".

وتابع: "إنه يثق بخبراتنا ويتمتع بانفتاح كبير على الأفكار. ومن السهل جدًا العمل معه، وهو بالتأكيد ليس متعجرفًا في تعامله مع العمل".

واختتم قائلًا: "عندما نفوز، أشعر بسعادة كبيرة، فهذا هو سبب وجودي هنا".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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