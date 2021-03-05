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"وادا" تنظر في كسوة سيارة هاس بعد حظر العلم الروسي

تنظر الوكالة العالميّة لمكافحة المنشّطات "وادا" في كسوة سيارة فريق هاس للفورمولا واحد لموسم 2021 في ظلّ طرح الكثير من الأسئلة عن امتثالها للحظر الموجّه لروسيا.

"وادا" تنظر في كسوة سيارة هاس بعد حظر العلم الروسي

كشف فريق هاس عن تصميم كسوته لسيارة "في.اف21" أمسٍ الجمعة وتضمّن تركيزًا على الألوان الحمراء والبيضاء والزرقاء التي تُشكّل العلم الروسي تماشيًا مع الراعي الرئيسيّ الجديد للفريق أورالكالي الذي يدعم السائق نيكيتا مازيبين.

لكنّ ذلك طرح الكثير من الأسئلة حيال امتثال التصميم لقرار محكمة التحكيم الرياضيّة "كاس" الذي أعلن في ديسمبر الماضي عن أنّ الرياضيين الروسيين يُحظرون من المشاركة في البطولات العالميّة لعامَين.

وأكّد اتّحاد السيارات الروسي في فبراير أنّ قرار الحظر يشمل البطولات التابعة لـ "فيا"، ما يعني أنّ مازيبين لا يُمكنه التسابق بالعلم الروسي هذا العام.

وزعم فريق هاس أنّ الكسوة لم تُصمّم للتحايل على تحكيم "كاس"، لكنّ "وادا" كشفت عن أنّها تنظر في المسألة.

وقال متحدّثٌ باسمها لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "تعي وادا هذه المسألة وهي تنظر فيها مع السلطات المختصّة".

وتتعلّق المسألة بالجزء من نصّ القرار الذي يُفيد بأنّ الرياضيين الروسيين "لا يُمكنهم إظهار أيّة شعارات أو علامات وطنيّة للاتّحاد الروسي، بما في ذلك الملابس والمعدّات والأغراض الأخرى الشخصيّ".

وعلى إثر طلبٍ للتعليق من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال امتثال كسوة هاس، قالت "فيا": "وضّح الفريق الكسوة مع فيا، وقرار كاس لا يمنع استخدام ألوان العلم الروسي".

كما قال غونتر شتاينر مدير فريق هاس أمسٍ الخميس: "من الواضح أنّه لا يُمكننا استخدام العلم الروسي كعلمٍ روسي، لكن يُمكن استخدام الألوان على السيارة".

وأضاف: "في النهاية يُمنع الرياضيّ من إظهار العلم الروسي وليس الفريق، بالنسبة للفريق فإنّه فريقٌ أمريكي".

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