فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

هينكليف: جورج راسل "يتلقى الضربات باستمرار" وسط معاناته خلال موسم 2026

يرى محلل الفورمولا 1 جيمس هينكليف أن جورج راسل يملك أسبابًا وجيهة للشعور بالإحباط بعد عطلة نهاية أسبوع أخرى مخيبة للآمال في جائزة البرازيل الكبرى.

ليديا مي خلدون يونس

منشور: 10-11-2026

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جورج راسل، مرسيدس

يرى السائق السابق في سلسلة إندي كار ومحلل الفورمولا 1 جيمس هينكليف أن جورج راسل كان يملك أسبابًا وجيهة للظهور "محبطًا بعض الشيء" بعد مشاركة أخرى صعبة خلال جائزة البرازيل الكبرى.

وعلى الرغم من أن مرسيدس أنهت عطلة نهاية الأسبوع بأفضل طريقة ممكنة، بعدما حسمت لقب بطولة الصانعين، عاش راسل سباقًا آخر محبطًا.

إذ خسر السائق البريطاني فرصة الانطلاق من المركز الأول أمام لاندو نوريس سائق مكلارين، وأنهى السباق في المركز الرابع في نهاية المطاف، بعدما تعافى من انزلاق سيارته عند مخرج منطقة الصيانة خلال انتقاله من الإطارات المتوسطة للمطر إلى الإطارات الملساء.

وقال هينكليف خلال برنامج ما بعد السباق على قناة الفورمولا 1: "إنه محبط بعض الشيء، أليس كذلك؟ وأعتقد أن لديه أسبابًا وجيهة لذلك. لقد كان موسمًا صعبًا للغاية".

"تعرض للكثير من الضربات، إلى جانب سلسلة من سوء الحظ. ولذلك، فإن السائق يجد نفسه في موقف صعب، خصوصًا عندما يكون الموسم بهذا الطول".

"لو كان الموسم يتألف من 16 أو 17 أو 18 سباقًا فقط، لكانت هذه المعاناة قد انتهت الآن. لكنه يواصل تلقي الضربات في مراحل مختلفة، ومن الصعب أن يحافظ على حافزه وأن يظل متفائلًا في ظل ذلك".

دخل راسل موسم 2026 باعتباره المرشح الأبرز للفوز باللقب. لكن بعد انتصاره في جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحية للموسم والسباق القصير في الصين، واجه العديد من المشاكل، كان معظمها خارجًا عن سيطرته.

جورج راسل، مرسيدس وأندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

الصورة من قبل: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

وفي المقابل، تمكن زميله في الفريق أندريا كيمي أنتونيللي من تحقيق تسعة انتصارات في الجوائز الكبرى، وانتزاع لقبه الأول في بطولة العالم، ليصبح أصغر بطل في تاريخ الفورمولا 1.

وقال راسل بعد جائزة البرازيل الكبرى: "واجهت صعوبات أكبر مع الإطارات المتوسطة للمطر في نهاية السباق، ولذلك هناك بالتأكيد أمور يتعين علينا فهمها، لكنني أغادر عطلة نهاية الأسبوع هذه وأنا أشعر بالتفاؤل حيال أدائي".

"لقد عملت بجد لاستعادة ذلك المستوى بصورة ثابتة، وشعرت هنا بأنني عدت إلى مستواي المعتاد بشكل أكبر".

"الأهم من ذلك أننا حققنا الهدف الذي جئنا من أجله، وفزنا ببطولة الصانعين. كنا نرغب في حسم اللقب بطريقة أكثر إقناعًا اليوم، لكن ما حققناه إنجاز استثنائي لجميع أفراد الفريق".

"لقد مررنا بأربعة أعوام صعبة، وبذلت المؤسسة بأكملها جهودًا كبيرة للعودة بنا إلى هذا الموقع. عندما انضممت إلى مرسيدس في عام 2022، كنا نأمل أن ننافس بانتظام على الألقاب، ولذلك فإن خوض تلك الرحلة والعودة الآن إلى القمة أمر ينبغي أن نشعر جميعًا بفخر كبير تجاهه".

"يظل الفوز ببطولة العالم للصانعين أفضل انعكاس على الإطلاق للعمل الجماعي للفريق. هذه الرياضة لا تتعلق فقط بالسائقين اللذين يجلسان خلف المقود في كل عطلة نهاية أسبوع؛ بل تشمل آلاف القرارات التي تُتخذ في المصانع، وإصرار كل شخص يساهم في أداء الفريق".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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