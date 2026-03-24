تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

فورمولا 1 جائزة اليابان الكبرى

هينشكليف يدعم عودة هاميلتون مع فيراري: "لقد عاد إلى مستواه"

يرى سائق إندي كار السابق جيمس هينشكليف أنّ لويس هاميلتون استعاد مستواه في موسم 2026، مؤكدًا أنّ التغييرات في سيارة فيراري والقوانين الجديدة ساعدته على العودة إلى أفضل حالاته.

منشور:
لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: مارسيل فان دورست صور جيتي

خلال حديثه في بودكاست "اف1 نايشن"، شدد هينشكليف قائلًا: "لقد عاد لويس هاميلتون"، معتبرًا أنّ ما يحدث الآن هو "كل ما كان يأمله جمهور فيراري في بداية 2025".

وكان هاميلتون قد عانى في موسمه الأول مع فيراري بعد انتقاله إلى مارانيللو مطلع 2025، حيث احتاج إلى وقت للتأقلم مع الفريق الجديد، ولم يحقق سوى فوز واحد في السباق القصير في الصين، بينما كانت أفضل نتائجه في السباقات الرئيسية المركز الرابع في عددٍ من المناسبات القليلة.

لكن السائق البريطاني تجاوز ذلك الموسم الصعب، إضافة إلى حقبة سيارات "التأثيرات الأرضيّة" وعاد بعد إعادة ضبط شخصية خلال العطلة الشتوية. ويبدو واضحًا حتى من الخارج أنّ بطل العالم سبع مرات أصبح أكثر تفاؤلًا بشأن الموسم الحالي.

ويحتل هاميلتون حاليًا المركز الرابع في ترتيب بطولة السائقين برصيد 33 نقطة، كما حقق أول منصة تتويج له مع فيراري في جائزة الصين الكبرى.

وقال هينشكليف: "إذا عدنا إلى 2022، فهو لم يكن يحب تلك السيارة إطلاقًا. لم تعجبه تلك القوانين، وطريقة القيادة المطلوبة لم تكن تناسب أسلوبه، ونحن نعرف جميعًا كيف يحب التعامل مع المنعطفات، وهذا لم يكن لينجح مع ذلك النوع من السيارات".

وأردف: "لذلك كان الأمل دائمًا أنّ القوانين الجديدة ستعيد السيارات إلى طابع أكثر تقليدية، وأكثر توافقًا مع أسلوبه، وأعتقد أننا نرى ذلك الآن".

وأكمل: "أضف إلى ذلك أنّ فيراري قامت بواجبها، وقدمت وحدة طاقة قوية وهيكلًا قويًا، وهو الآن ينافس شارل لوكلير بشكل مباشر، وهو سائق كان يُنظر إليه خلال السنوات الخمس الماضية كمرشح للقب، وكان قد تفوق عليه بشكل واضح العام الماضي. أما الآن فهما متقاربان".

واختتم بالقول: "لذلك أعتقد أنّ لويس عاد، وهذا هو بالضبط ما كان يأمله جمهور فيراري في بداية 2025. وقد يكون ذلك بداية لشيء كبير".

شارك أو احفظ هذه القصّة

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

ميزة

اكتشف محتوى برايم

شاهد المزيد