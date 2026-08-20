هينشكليف يتساءل عن تفاصيل "كاشفة جدًا" في خطة وولف لعقوبة أنتونيللي

تساءل سائق سلسلة إندي كار السابق والمحلل في الفورمولا 1 جيمس هينشكليف عن سبب رغبة مدير فريق مرسيدس توتو وولف في استشارة والد أنتونيللي بشأن عقوبات وحدات الطاقة في الفورمولا 1.

يتصدر أنتونيللي حاليًا ترتيب بطولة السائقين برصيد 219 نقطة، متقدمًا بفارق 50 نقطة عن لويس هاميلتون صاحب المركز الثاني، بعد تحقيقه ستة انتصارات في سباقات النصف الأول من الموسم. ويحتل زميل أنتونيللي في الفريق جورج راسل المركز الثالث، بفارق تسع نقاط إضافية خلف هاميلتون.

لكن بالنظر إلى الجولات الـ12 الأخيرة من الموسم، تستعد مرسيدس لفرض عقوبات تكتيكية بالتراجع على شبكة الانطلاق. وتحدث مضيف بودكاست "إف 1 نايشن" توم كلاركسون، قبل جائزة هولندا الكبرى، عن تصريحات وولف خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة المجر الكبرى.

وأشار وولف إلى أن مرسيدس ستضطر على الأرجح إلى تحمل عقوبات بسبب تبديل المحركات في النصف الثاني من الموسم، واقترح أن يكون سباق جائزة إيطاليا الكبرى، وهو السباق الذي يخوضه أنتونيللي على أرضه، مكانًا مناسبًا لتنفيذ العقوبة، إذ قد يساعد ذلك على تخفيف الضغط عن السائق البالغ من العمر 19 عامًا من خلال وضعه في مركز متأخر على شبكة الانطلاق.

لكن وولف أضاف أنه سيناقش الأمر مع والد أنتونيللي، ماركو.

وقال هينشكليف: "ما أجده مثيرًا للاهتمام في هذا السيناريو هو أن توتو قال في تصريحه: "نعم، سنستشير ماركو أنتونيللي بشأن الأمر، والده". وفكرت في نفسي: لماذا سيكون لوالد السائق رأي في عقوبات وحدات الطاقة؟".

وأضاف سائق إندي كار السابق أن السبب على الأرجح مرتبط بالتعامل مع الضغط والتوقعات الكبيرة المفروضة على السائق الإيطالي خلال سباقه على أرضه.

وتابع: "لكن ربما يكون الأمر لهذا السبب، أليس كذلك؟ ربما يفكر قائلًا: "هل تعتقد أن هذا سيساعد كيمي في التعامل مع عطلة نهاية الأسبوع، مع معرفته بأنه سيبدأ وهو في موقف صعب، وهذا سيخفف قليلًا من التوقعات والضغط عنه؟" لكنني اعتقدت أن ذلك كان تصريحًا كاشفًا جدًا".