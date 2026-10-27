فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

هينشكليف: صعود أنتونيللي قد يدفع راسل إلى "مغادرة مرسيدس"

أشار جيمس هينشكليف، سائق إندي كار السابق والمعلّق في قناة الفورمولا 1 التلفزيونية، إلى أن صعود أندريا كيمي أنتونيللي في صفوف مرسيدس قد يدفع جورج راسل إلى إعادة النظر في مستقبله طويل الأمد مع الفريق.

ليديا مي خلدون يونس

منشور: 27-10-2026

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جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: Jayce Illman / Getty Images

أصبح مستقبل جورج راسل طويل الأمد مع مرسيدس موضع نقاش عقب جائزة الولايات المتحدة الكبرى.

بدأ راسل موسم 2026 من بطولة العالم للفورمولا 1 بوصفه أحد المرشحين للفوز باللقب.

وبعد فوزه بالسباق الافتتاحي، جائزة أستراليا الكبرى، وبالسباق القصير في الصين، شهد راسل بعد ذلك زميله في الفريق كيمي أنتونيللي يصبح أصغر سائق يتصدر ترتيب البطولة.

وبات أنتونيللي، الذي فاز بجائزة الولايات المتحدة الكبرى في أوستن، على بُعد خطوة إضافية من حسم اللقب.

وعلى الرغم من أن السائق الإيطالي لم يستغل فرصته لحسم البطولة في الولايات المتحدة، فإن أمامه فرصة أخرى لتحقيق ذلك خلال جائزة المكسيك الكبرى.

ويرى جيمس هينشكليف، المعلّق في قناة الفورمولا 1 التلفزيونية وسائق إندي كار السابق، خلال تحليله في بودكاست "إف 1 نيشن"، أن راسل قد يدرس خيارات خارج مرسيدس في المستقبل.

حيث قال هينشكليف: "هذا وضع فريد حقًا، لأن توتو وولف اختار كيمي تحديدًا، وعمل على تطويره منذ الفئات الأدنى. إنه نتاج مرسيدس ومشروع توتو".

وأكمل: "مرّ جورج بعملية مماثلة، وإن كان ذلك إلى حد أقل، وكان جزءًا من عائلة مرسيدس".

وأردف: "فقد أتاحوا له فرصة التسابق مع ويليامز، وأعدّوه ليحل محل لويس هاميلتون. وكان هذا الموسم أيضًا هو العام الذي احتاج فيه إلى فرض سلطته وإثبات مكانته".

واسترسل: "لن تتوقع من سائق أن يخسر أمام زميله في الفريق خلال الموسم، ثم يفكر قائلًا: 'لقد انتهى أمري، فهذا السائق أفضل مني'. بل سيفكر: 'لقد كان أفضل مني هذا العام، لكن يمكنني العودة. وما زال بإمكاني جعل هذا الفريق فريقي أنا'".

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

واستكمل: "لكن عندما تأخذ في الحسبان جميع العوامل، وكيف تعامل مع الأمر، وصغر سنه، وتحقيقه ذلك في مرحلة مبكرة جدًا من مسيرته، وكونه المشروع الخاص لتوتو، فلا بد أن يكون قد فكّر، ولو بنسبة 1% من تفكيره، في خيارات أخرى".

ومن ناحية أخرى، أشار هينشكليف إلى عقد راسل، والتأخير الذي رافقه العام الماضي.

حيث قال: "إليكم الأمر: استغرق تمديد عقد جورج والإعلان عنه بعض الوقت في العام الماضي. وكانت هذه المفاوضات قد بدأت بالفعل، أليس كذلك؟"

وأكمل: "على الرغم من أن من الواضح تمامًا أنه سيعود في نهاية المطاف إلى مرسيدس، فإنني أعرف يقينًا أن فريق إدارته يتنقل في منطقة الفرق، ويتحدث إلى أشخاص مختلفين".

واختتم: "بالتالي، فقد تأسست هذه العلاقات بالفعل. وأُجريت المناقشات في البداية بشأن موسم 2026. ولا يوجد ما يمنع إعادة التواصل مع هؤلاء الأشخاص؛ إذ يمكن استئناف المحادثات بسرعة كبيرة".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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