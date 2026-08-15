بعد ثلاثة أعوام كسائق احتياطي لدى ريد بُل وفريقها الرديف، تولى لاوسون القيادة مؤقتًا في عام 2023، وتمت ترقيته إلى الفريق الأساسي في نهاية عام 2024، لكن مغامرته مع ريد بُل ريسينغ استمرت لسباقين فقط.

وبعد إعادته إلى ريسينغ بولز بعدما تمّ تقييم حالته على أنه يعاني ضغوطًا كبيرة من الناحية الذهنية وسط المنافسات الصعبة كزميل لبطل العالم ماكس فيرستابن، عمل السائق البالغ من العمر 24 عامًا منذ ذلك الحين بجد لاستعادة ثقته بنفسه وسمعته في أوساط البطولة.

وعلى الرغم من أنه أنهى الموسم الماضي خلف إسحاق حجار، فإنه تمكن هذا العام من التفوق على أرفيد لينبلاد، الذي انضم حديثًا إلى الفريق والذي وصفه هيلموت ماركو بأنه "بطل العالم المستقبلي" لريد بُل.

ومع اقتراب العطلة الصيفية، احتل لاوسون المركز التاسع في ترتيب البطولة برصيد 43 نقطة، بينما بقي رصيد زميله الناشئ لينبلاد عند 23 نقطة. علاوة على ذلك،

لعب لاوسون دورًا رئيسيًا في تجاوز ريسينغ بولز لفريق ألبين واحتلال المركز الخامس في بطولة الصانعين.

وسلط جيمس هينشكليف، في تقييمه على الموقع الرسمي للفورمولا 1، الضوء على توقيت انتعاش مستوى لاوسون.

حيث قال: "في مثل هذا الوقت من العام الماضي، كان ليام لاوسون قد بدأ للتو في استعادة مستواه بعد إعادته من ريد بُل إلى ريسينغ بولز، وفي ذلك الوقت كان يعاني حتى من أجل مجاراة وتيرة زميله المبتدئ الواعد للغاية إسحاق حجار".

وأكمل: "بسبب هذه المقارنة، اعتقد بعض الأشخاص أن مكانه في الفورمولا 1 في عام 2026 كان معرضًا للخطر تمامًا".

وأردف: "مع ذلك، منح موسم جديد وسيارة جديدة وزميل جديد لاوسون فرصة جديدة للحياة، وقدموا دفعة هائلة لمسيرته".

وتابع: "على الرغم من أن لينبلاد ولاوسون يتنافسان غالبًا وجهًا لوجه، فإن السائق النيوزيلندي يتقدم حاليًا بفارق 20 نقطة على زميله في الترتيب العام".

واسترسل: "إن احتلاله المركز التاسع في البطولة وكونه متأخرًا بفارق 25 نقطة فقط عن بديله في ريد بُل هو أداء يمكنه أن يفخر به. علاوة على ذلك، أعتقد أنه سيواصل تقديم أداء ثابت".

إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ وليام لاوسون، ريسينغ بولز الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

وعلى الرغم من أن التقارير في الصحافة الأجنبية التي تفيد بأن ماكس فيرستابن يجري محادثات مع مكلارين تهيمن على العناوين الرئيسية، فمن المتوقع أن يبقى السائق الهولندي مع ريد بُل حتى عام 2027.

ومع ذلك، فإن عدم إعلان فيرستابن رسميًا عن مستقبله يبقي الباب مفتوحًا أمام لاوسون ولينبلاد للانضمام إلى الفريق الأساسي.

حيث قال مدير فريق ريسينغ بولز، آلان بيرماين، أن كلا السائقين مستعدان لتلقي استدعاء من ريد بُل: "هذا بالتأكيد هو الهدف الرئيسي لكلا سائقينا. هدفي وهدف الفريق هو تطوير السائقين من أجل ريد بُل".

وأكمل: "التفاصيل تقع على عاتق (لورون) ميكيز (مدير فريق ريد بُل)، لكنني أعتقد أن ما يتعين علينا فعله هو تجهيز سائقينا الاثنين لهذه المهمة".

واختتم: "متى احتاج لوران إلى سائق، سيكون لديه سائق أو سائقان جاهزان للاختيار من بينهما".