فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

هيمنة مرسيدس تفاجئ لوكلير بينما فيرستابن يؤكد أنه كان يتوقع ذلك

أثارت الهيمنة الواضحة لفريق مرسيدس في التجارب التأهيلية للجولة الافتتاحية من موسم 2026 في جائزة أستراليا الكبرى، ردود فعل مختلفة بين السائقين على شبكة الانطلاق.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارك تومسون / صور جيتي

تمكن جورج راسل من تحقيق مركز الانطلاق الأول للمرة الثامنة في مسيرته، متقدماً على زميله في الفريق كيمي أنتونيلي بفارق 0.293 ثانية.

أما المركز الثالث فكان من نصيب إسحاق حجار في أول حصة تأهيلية له مع فريق ريد بُل، لكنه كان متأخراً بنحو 0.8 ثانية عن راسل.

وعززت هذه النتيجة من مكانة مرسيدس كأبرز المرشحين للهيمنة في الحقبة الجديدة من الفورمولا واحد.

وسينطلق سائق فيراري شارل لوكلير في السباق، من المركز الثاني على شبكة الانطلاق إلى جانب حجار.

وعند حديثه عن أداء مرسيدس، قال لوكلير: "قلت أمس أن الفارق نصف ثانية، لكنه الآن أصبح 0.8 ثانية، وهو بالتأكيد أكبر مما توقعت".

وأضاف: "لكن الفارق كان واضحاً بالفعل منذ الأمس. كان أداء جورج في اللفة الأخيرة جنونياً. عندما نظرت إلى البيانات لأول مرة ظننت أن هناك خطأ، لكن يبدو أنه لم يكن كذلك. إنه أمر مثير للإعجاب جداً".

وتتضح هيمنة مرسيدس أيضاً من خلال موقع مكلارين، الفريق الزبون الذي فاز ببطولتي العالم في الموسمين الماضيين، إذ تراجع إلى المركز الثالث من حيث الأداء.

وسيبدأ أوسكار بياستري السباق من المركز الخامس بفارق 0.862 ثانية عن راسل، بينما سيبدأ بطل العالم لاندو نوريس من المركز السادس بفارق 0.957 ثانية.

وبدوره أشاد بياستري بأداء مرسيدس قائلاً: "نحن تقريباً في المستوى الذي توقعناه. كان من المفاجئ قليلاً أن تكون مرسيدس متقدمة بهذا الشكل. لكن بالنسبة لنا، ربما كان المركز الثالث متوقعاً".

وأضاف: "مع هذه السيارات تقوم بإجراء تغييرات صغيرة في كل لفة وتحصل على قوة أكبر أو أقل، ولا تسير الأمور دائماً كما تتوقع. ما زال أمامنا الكثير لنتعلمه، لكننا بشكل عام في المكان الذي توقعناه".

في المقابل، أكد ماكس فيرستابن أنه لم يتفاجأ بأداء مرسيدس، مشيراً إلى أنه سبق أن قال إن الفريق كان يخفي سرعته خلال الاختبارات في البحرين.

حيث قال السائق الهولندي: "قلت ذلك في البحرين، سنرى مدى سرعتهم هنا. بالنسبة لي هذا ليس مفاجأة".

