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هيل يشير إلى "تأثير هاميلتون" الذي أعاد "الحياة إلى فيراري"

يرى بطل العالم للفورمولا 1 عام 1996 دايمون هيل أن تأثير لويس هاميلتون في فيراري أعاد الفريق إلى موقع المنافسة على بطولة العالم.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحرير:
لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور جيتي

يخوض بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون أفضل مواسمه منذ عام 2021. 

ويحتل السائق البريطاني المركز الثاني في بطولة السائقين، مع انتصار واحد وأربع منصات تتويج.

ومع تأخر هاميلتون بفارق 50 نقطة عن متصدر البطولة أندريا كيمي أنتونيللي، تبدو فرصه في الفوز بلقب بطولة العالم للمرة الثامنة، في إنجاز غير مسبوق، أقوى من أي وقت مضى.

ويمثل هذا الوضع تناقضًا صارخًا عند مقارنته بالموسم الأول للسائق البالغ من العمر 41 عامًا مع فيراري العام الماضي. 

فقد عانى هاميلتون تقريبًا من البداية إلى النهاية طوال موسم 2025.

وفشل السائق المخضرم في تحقيق أي منصة تتويج في ذلك الموسم، ما يجعل تحسن مستواه في عام 2026 أكثر إثارة للإعجاب.

وكان أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا التغيير الكبير هو العمل الذي أُنجز خلال العطلة الشتوية. 

فقد عمل هاميلتون بشكل وثيق مع فيراري لتطوير سيارة تناسب أسلوب قيادته، بينما أخذ الفريق الإيطالي أيضًا ملاحظات السائق البريطاني في الحسبان.

لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

ويرى هيل أن هذا النهج يعمل بصورة مثالية، وأن هاميلتون يمتلك تأثيرًا قويًا إلى درجة أنه قادر على تغيير طريقة عمل أحد أكثر الفرق شهرة في تاريخ الفورمولا 1.

حيث قال هيل في تصريحات لموقع الفورمولا 1 الرسمي حول هاميلتون: "دائمًا ما تصعد أفضل العناصر إلى القمة، أليس كذلك؟".

وأكمل: "لويس من النوع الذي إذا ’شققته إلى نصفين’، فلن ترى من البداية إلى النهاية سوى كلمة ’تنافسي’".

وأضاف: "إنه يريد الفوز في كل ما يفعله".

وأردف: "لا أعتقد أن التراجع جزء من طبيعته. من الواضح أنه عمل بجدية كبيرة خلال الفترة الشتوية وسعى إلى جعل فيراري بالطريقة التي يريدها".

ويرى هيل كذلك أن تعاقد فيراري مع هاميلتون كان نقطة الانطلاق لبطل العالم سبع مرات، لأنه لن يكتفي فقط بما كان متواجدًا قبله، بل سيعمل دومًا على التحسين.

فقال: "تعاقدت فيراري معه واستثمرت فيه بشكل هائل". 

وأكمل: "لذلك يقول لويس: «لن أجلس هنا وأطبق ما تفعلونه. سأخبركم بكيفية عملي، وعليكم تكييف السيارة لتناسبني»".

واختتم: "إنه يستخدم نفوذه وسمعته لمصلحته، من أجل حماية نفسه. وهو محق تمامًا في القيام بذلك".

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