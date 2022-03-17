هيل: هاميلتون سيفضّل الفوز بلقبه الثامن "وهو ينافس الجميع"

يتوجّه هاميلتون إلى الموسم الجديد مستهدفًا من جديد إحراز لقبه الثامن القياسي، متجاوزًا مايكل شوماخر صاحب السبعة ألقاب.

وقد خسر هاميلتون فرصة تحقيق لقبه الثامن العام الماضي بعدما تجاوزه غريمه ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل في اللفة الأخيرة من سباق أبوظبي الختامي ضمن ظروف أثارت جدلًا كبيرًا.

فيما تتوجّه مرسيدس إلى جائزة البحرين الكبرى الافتتاحية نهاية هذا الأسبوع وهي غير واثقة من قدرتها على المنافسة على الفوز بعد التجارب الشتوية الصعبة في البحرين، والتي تركتها - حسب قولها - خلف ريد بُل وفيراري في الترتيب التنافسي.

ولا يعلم هيل ما إذا رفعت خسارة اللقب الثامن العام الماضي الضغط من على كاهل هاميلتون فيما يتعلق بذلك الرقم القياسي، لكنّه واثق بأن سائق مرسيدس سيُفضّل خوض معركة مفتوحة على البطولة في 2022.

حيث قال: "لقد بذلت كل ما لديّ من أجل الفوز بهذا اللقب مرة واحدة، ربما كنت لأحظى بمحاولة أخرى، لكن لا أعلم إذا ما كنت لأواصل فعل ذلك عامًا تلو الآخر، لتحقيق سبعة أو ثمانية ألقاب عالمية".

وأضاف: "إنه قدر هائل من الضغط لتضعه على كاهلك. تأتي مرحلة ما لا ترغب فيها بهذا الضغط. لكنني أعتقد أن لويس ما يزال متعطّشًا".

وتابع: "أعتقد بأنه يرغب جدًا جدًا بهذا اللقب الثامن، لكنه سيفضّل الظفر به وهو ينافس الجميع عوضًا عن أن يُقدَّم إليه وهو على متن سيارة أفضل من البقية من دون الكثير من المنافسة".

وعند سؤاله إذا ما يعتقد بأن 2022 سيكون أصعب المواسم التي سيواجهها هاميلتون حتى الآن، قال هيل: "لا يُمكنني تخيّل أن يكون أصعب مما واجهه العام الماضي. كان الموسم الماضي صعبًا وملئيًا بالتوتر من البداية وحتى النهاية، على صعيد المنافسة".

وأكمل: "ما قد يكون أكثر صعوبة هذا العام هو أن لديه زميل سريع، زميل جديد ما يزال يتعرف عليه. أثق بأن جورج سيرغب بأن يرتقي لذات المستوى وقد يخطف بعض النجاحات كذلك".