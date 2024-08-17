هيل: فيراري الفريق الوحيد الذي يعاني بدلاً من التقدم للأمام

بعد موسمين من سيطرة ريد بُل ضمن حقبة المؤثرات الأرضية الحالية، نجحت 3 فرق أخرى عدا العلامة النمساوية في تحقيق الانتصارات خلال موسم 2024 الحالي: فيراري، مكلارين ومرسيدس.

وبعد فوز كارلوس ساينز في أستراليا، أحرز زميله في فيراري، شارل لوكلير، الفوز في موناكو على أرضه وأمام جمهوره.

وكانت حينها حظوظ السكوديريا في منافسة ريد بُل مرتفعة للغاية، حيث كان لوكلير يحتل المركز الثاني ضمن ترتيب بطولة السائقين، بينما كان الفارق خلف ريد بُل صغيراً للغاية ضمن بطولة المصنعين.

لكن، ومع التحسن الواضح في تأدية مكلارين ومرسيدس، تراجعت فيراري مقارنة بمنافسيها، خاصة بعد تحديثات برشلونة التي لم تقدم ما كان يأمله الفريق، حيث اضطر الحصان الجامح للتخلي عنها بهدف تقييم الوضع بدقة أكبر.

كل ذلك، أدى لتراجع العلامة الإيطالية حتى المركز الثالث خلف مكلارين، كما أنها تواجه خطر التراجع إلى الرابع في حال نجحت مرسيدس - التي أحرزت 3 انتصارات حتى الآن - بمواصلة وتيرتها القوية.

"تعافي مرسيدس كان دراماتيكياً للغاية" قال هيل في برنامج "F1 Nation" الإذاعي عبر الإنترنت.

وأكمل: "ليس عليهم الآن سوى إجراء بعض التغييرات البسيطة في السيارة لجعلها أفضل".

وتابع: "فيراري هي الفريق الوحيد الواقع في الدوامة، ويعاني بدلاً من التقدم للأمام".