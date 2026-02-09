هيل: فهم هذا العصر الجديد في الفورمولا 1 سيستغرق وقتًا

مع القوانين الجديدة، ازدادت أهمية استخدام البطارية بشكل كبير، وأصبح التوازن بين الطاقة الكهربائية ومحرك الاحتراق الداخلي بنسبة 50-50. وقد جرب السائقون هذه الحزم للمرة الأولى خلال تجارب برشلونة القصيرة الشهر الماضي.

وقد أكد جورج راسل أنهم استخدموا تقنيات جديدة بالكامل مثل خفض التروس في نهاية الخط المستقيم عند نفاد البطارية، بينما يرى دايمون هيل أن ذلك قد يخلق مشاكل في المواجهات المباشرة بين السائقين.

حيث قال: "أنا قلق قليلًا بشأن كيفية إدارتهم للأمر عندما يحتاجون إلى إعادة شحن البطارية في نهاية المقطع المستقيم".

وأضاف: "إذا بدأت السيارة التي أمامك فجأة في التباطؤ بينما تكون خلفها في سحب الهواء، فقد تزيد فوارق السرعة بشكل كبير. في السابق كان هناك ضوء يضيء أثناء الشحن، والآن سيقوم الجميع بذلك".

كما يرى هيل كذلك أن الحاجة إلى شحن البطارية قد تخلق فوارق سرعة غير متوقعة بين السائقين في نهاية الخطوط المستقيمة، ما قد يغيّر ديناميكيات التسابق بشكل جذري. بل وطرح تساؤلًا حول ما إذا كانت المحركات قد تصبح شبه آلية لشحن البطارية فقط.

ويعتقد هيل أن هذا الاستخدام الحاسم للبطارية سيفتح الباب أمام السائقين لمطاردة منافسيهم في أماكن غير معتادة، ما يعني وتيرة سباق غير تقليدية بالنسبة للمشاهدين.

فقال: "بالنسبة لنا كمراقبين، سيكون الأمر مثيرًا للغاية لكنه مربك أيضًا. ستشرح الفورمولا 1 بالطبع الوضع عبر الرسوم البيانية، لكن فهم هذا العصر الجديد سيستغرق وقتًا".