هيل: على فيرستابن الاعتذار إلى لامبيازي على كلامه "الوقح جداً"
يرى دايمون هيل بطل العالم لموسم 1996 أنه يتوجب على ماكس فيرستابن سائق ريد بُل "الاعتذار" إلى مهندس سباقه جيانبيرو لامبيازي بسبب الطريقة "الوقحة جداً" التي تكلم فيها عبر لاسلكي الفريق.
ماكس فيرستابن مع مهندس سباقه جيانبيرو لامبيازي
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
كان فيرستابن محبطاً جداً خلال سباق جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد، والذي أنهاه خامساً.
وأشار الهولندي إلى الاستراتيجية الخاطئة كأحد أهم أسباب إحباطه، إضافة لكون التحديثات لم تعمل كما يجب.
وسُمع وهو يتكلم بطريقة انفعالية عبر اللاسلكي مع لامبيازي مهندس سباقه.
لكن هيل يرى أن فيرستابن مخطئ ويجب عليه الاعتذار من مهندسه سباقه، حيث قال في تصريح لـ "Formule1.nl": "أعتقد أن ماكس بدا غاضباً بعض الشيء".
وأكمل: "كان يشتكي طوال الوقت، بدا يائساً بعض الشيء من وجهة نظري".
وأردف: "لكنني أعتقد أن الطريقة التي تكلم بها مع جيانبيرو كانت متعجرفة جداً. أعتقد أنه يستحق اعتذاراً من ماكس".
لكن ومما يُعرف عن شخصية ماكس، فعلى الأغلب أنه لن يعتذر، خاصة وأن الهولندي انتقد بوضوح عدة نقاط خلال السباق.
كما أنه ردّ على تلك الانتقادات قائلاً: "يمكنهم أن يغربوا *** عن وجهي جميعاً".
وأكمل: "بالطبع أنا غاضب، في بعض الأحيان تضغط الزر وتتكلم حول رأيك وهذا ما قمت به".
وأردف: "لكن هذا لم يشتتني أثناء القيادة. بالطبع أنا متوتر، لكن عليّ التركيز على ما يجب القيام به. لكنني كنت غاضباً اليوم".
واسترسل: "ربما لم يدرك الفريق ما كانوا يقومون به بشكل خاطئ حينها، ولم يدركوا جدّية الموقف".
واستكمل: "لكن وخلف المقود تنتابك شتى أنواع المشاعر. كما قلتُ، ربما أن البعض في الفريق لا يدركون مدى جدية الوضع".
واختتم: "كنت أعلم بالفعل أن السباق سيكون صعباً وأنه من الصعب هزيمة مكلارين. لكن على الأقل كنا لنحرز المركز الثالث وحتى هذا لم ننجح به".
يشار إلى أن أوسكار بياستري حقق أول انتصار له في البطولة متقدماً ثنائية مكلارين أمام زميله لاندو نوريس، ليتقلص الفارق خلف ريد بُل ضمن معركة بطولة المصنعين إلى 51.
دايمون هيل، مُقدم بشبكة قنوات سكاي سبورتس
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
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