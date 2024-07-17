هيل: ساينز يتأقلم مع المشكلات على نحوٍ أفضل من لوكلير الذي سيبقى مع فيراري
يرى بطل العالم السابق دايمون هيل أن شارل لوكلير ليس بمقدوره التعامل مع المشكلات على نحوٍ جيد مثل كارلوس ساينز.
شارل لوكلير، فيراري وكارلوس ساينز الإبن، فيراري
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
في حين سجل شارل لوكلير 12 نقطة فقط خلال السباقات الأربعة الأخيرة، فقد تمكن كارلوس ساينز من حصد 38 نقطة في ذات الفترة، حيث بدا بأن الإسباني يتأقلم بشكل أفضل مع المشاكل التي تواجه فريقه فيراري.
وتلك ليست مصادفة، في ظل أن فيراري باتت الآن رابع أسرع فريق في البطولة بعد تراجعها خلف منافساتها ضمن سباق التطوير.
لكن دايمون هيل يعتقد بأن وضع لوكلير الحالي "غامض بعض الشيء"، كما أشار إلى أن زميله لديه قدرة أكبر على التأقلم مع حالة الفريق باللرُغم من رحيله عن مارانيللو نهاية الموسم الجاري.
حيث قال: "الأمر غامض بالنسبة لي، لأن كارلوس ينافس خلال المواقف الصعبة ويبدو بأنه قادر على فعل المزيد مع الأدوات المتاحة له على عكس شارل، بالرُغم من أن شارل هو من سيبقى مع الفريق".
وأضاف: "لا أعلم ما الذي يجري في فيراري، حيث أن لوكلير لا يتلقى الدعم المناسب من الفريق على صعيد الاستراتيجية، ويبدو بأنه في حيرة من أمره بعض الشيء ولا أفهم لماذا".
وتابع: "على الجانب الآخر، يبدو بأن كارلوس تعافى واستلم زمام المبادرة، حيث أنه يأتي في كل جولة وكأنه يقول: هكذا سأنافس في هذه الجولة وبهذه الطريقة. وربما يمنح ذلك مزيدًا من الثقة لمسوؤلي الاستراتيجية وهو ما لا نراه مع شارل".
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