هيل: روزنامة 2020 المختصرة ستؤدي إلى معارك مشتعلة على اللقب

عبّر مدراء البطولة عن رغبتهم بإقامة روزنامة من 15 - 18 سباقاً ضمن موسم 2020 المعلق حتى الآن بسبب انتشار فيروس "كورونا" في جميع أنحاء العالم.

وأعلنت البطولة عن روزنامة معدلة تبدأ بموسم أوروبي بدايات الشهر المقبل، وحتى لو تمّت إقامة مثل ذاك العدد من الجولات، فإن الموسم سيبقى الأقصر على الإطلاق منذ 2009، ما يعني أن السائقين لن يوفروا أية فرصة للضغط والمخاطرة بهدف تسجيل النقاط الثمينة.

حيث قال هيل ضمن برنامج "رايس أوف ماي لايف" الإذاعي عبر الإنترنت: "بطولة هذا الموسم ستكون مثيرة للفضول حقاً، لأنه ومع خفض عدد السباقات، فإن المنافسات ستشتعل".

وأكمل: "لن يكون لدى السائقين الفرصة أو الوقت الكافي للتعويض هذا الموسم".

واختتم: "لذا، أعتقد أننا سنشهد منافسات غير اعتيادية على الإطلاق لنيل لقب هذا الموسم".