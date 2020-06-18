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هيل: روزنامة 2020 المختصرة ستؤدي إلى معارك مشتعلة على اللقب

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هيل: روزنامة 2020 المختصرة ستؤدي إلى معارك مشتعلة على اللقب
18-06-2020

يتوقع دايمون هيل أن يقدم موسم 2020 المختصر منافسات نارية على اللقب، إذ أن عدد الجولات الأقل سيدفع السائقين للضغط بأقصى ما بوسعهم.

عبّر مدراء البطولة عن رغبتهم بإقامة روزنامة من 15 - 18 سباقاً ضمن موسم 2020 المعلق حتى الآن بسبب انتشار فيروس "كورونا" في جميع أنحاء العالم.

وأعلنت البطولة عن روزنامة معدلة تبدأ بموسم أوروبي بدايات الشهر المقبل، وحتى لو تمّت إقامة مثل ذاك العدد من الجولات، فإن الموسم سيبقى الأقصر على الإطلاق منذ 2009، ما يعني أن السائقين لن يوفروا أية فرصة للضغط والمخاطرة بهدف تسجيل النقاط الثمينة.

حيث قال هيل ضمن برنامج "رايس أوف ماي لايف" الإذاعي عبر الإنترنت: "بطولة هذا الموسم ستكون مثيرة للفضول حقاً، لأنه ومع خفض عدد السباقات، فإن المنافسات ستشتعل".

وأكمل: "لن يكون لدى السائقين الفرصة أو الوقت الكافي للتعويض هذا الموسم".

واختتم: "لذا، أعتقد أننا سنشهد منافسات غير اعتيادية على الإطلاق لنيل لقب هذا الموسم".

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