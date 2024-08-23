هيل: هاميلتون ربما استهان بقدرات مرسيدس

في القسم الأول للموسم، تم الإعلان عن انتقال هاميلتون من صفوف مرسيدس لينضم إلى فيراري بدءاً من موسم 2025 المقبل.

وفي آخر مواسمه مع السهام الفضية، نجح هاميلتون بكسر سلسلة غيابه عن عتبة منصة التتويج الأولى، ليحرز انتصارين قبل العطلة الصيفية: في سيلفرستون وفي سبا.

حيث قال هيل في تصريح لـ "": "لقد خاض فترة مذهلة مع مرسيدس".

وأكمل: "حين اتخذ قرار الرحيل، أعتقد أنه شعر - وشعوره مفهوم - أن مرسيدس لم تعد كما كانت من قبل".

وتابع: "لكن ربما قد استهان بالفريق، لأنه بات بوسعنا أن نرى العودة القوية لهم وقد باتوا تنافسيين مجدداً".

بالمقابل، ورغم أن فيراري كانت أقرب المنافسين إلى ريد بُل لكنها عانت في تحديثات برشلونة التي لم تقدم التأدية المطلوبة.

ويأمل هيل أن تعود فيراري لمستواها التنافسي حين ينضم هاميلتون للفريق.

فقال: "سيكون من المؤسف حقاً إن انتقل إلى فيراري وكانت بعيدة عن المستوى التنافسي".

وأكمل: "لأن ذلك سيعني حرمانه من المنافسة على لقبه الثامن الذي يعتقد الكثيرون أنه كان يجب أن يحصل عليه".

واختتم: "أود رؤية لويس ينافس سعياً لتحقيق لقبه الثامن وسيكون من الرائع أن نراه يفعل ذلك على متن سيارة فيراري".