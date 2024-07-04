هيل: دفاع فيرستابن في حادثته مع نوريس "غير نظيف"
وصف دايمون هيل بطل العالم السابق في الفورمولا واحد، دفاع ماكس فيرستابن الشديد في مواجهة لاندو نوريس بأنه "غير نظيف"، بعد أن أدى ذلك لحادثة دمّرت سباق كل منهما في النمسا على حلبة ريد بُل رينغ.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
شهد القسم الأخير من سباق النمسا منافساتٍ دراماتيكية انتهت بحادثة جمعت بين لاندو نوريس سائق مكلارين وبين ماكس فيرستابن متصدر السباق حينها على متن ريد بُل.
وبسبب تلك الحادثة انثقب إطار كل منهما، ورغم أن فيرستابن نجح بالعودة والإكمال خامساً، لكن ضرر سيارة نوريس كان كبيراً ما اضطره للانسحاب.
وانقسم المتابعون حول من يتحمل مسؤولية ما حصل، حيث يرى نوريس بأن الحادثة كانت خطأ فيرستابن خاصة وأنه تحرك أثناء الكبح عدة مرات.
بينما أكد الهولندي أنه لا يشعر باقتراف خطأ، رغم أنه تلقى عقوبة 10 ثوانٍ جراء الحادثة.
لكن هيل يرى أن تلك الحادثة حرمت المتابعين من معركة جميلة على الصدارة، في سباق فاز به جورج راسل الذي اقتنص الفوز على طبق من ذهب.
حيث قال في برنامج إذاعي عبر الإنترنت لقناة "سكاي سبورتس اف1": "كان توتر التسابق يتصاعد بشكل جميل، وأعتقد أننا حُرمنا من نهاية مثيرة للسباق".
وأكمل: "لن نعرف مطلقاً كيف كانت لتنتهي تلك المعركة".
وأضاف: "بالنسبة لي، بدا وكأن لاندو امتلك الوتيرة ولهذا اضطر ماكس للقيام بما قامه.. حسناً، يمكنني أن أصف ما قام به على أنه دفاع غير نظيف".
وأردف: "آسف، لأنني أعتقد أن ماكس يمتلك سمعة بعدم إفساح المجال أو التخلي عن الصدارة دون معركة هائلة".
واسترسل: "حسناً، إن كنت تعلم تكتيكات ماكس، فعليك مقاربة المنافسة معه بحذر شديد. لكن لدينا تلك القوانين التي تنظّم السباقات".
وتابع: "السؤال هو: هل خرق تلك القوانين؟".
ورغم تأكيد نوريس بعد السباق أن الخطأ يقع بالكامل على كاهل فيرستابن، حيث شدّد بأنه بعد مراجعة الحادثة، لم يكن ليغيّر ما قام به، لكن هيل تكلم حول إمكانية تروّي نوريس قليلاً وما إن كان ذلك ليغيّر ما حصل.
حيث قال: "أو، هل كان لاندو عدائياً أكثر من اللازم في حقه كسائق سباقات بالتشبّت بما لديه؟".
وأكمل: "لأنني أعتقد أنك حين تضع السيارة في موقع على الجهة الخارجية، فإنك قد تخرج على الحفف".
وأردف: "لكن قرّر: لا.. لن أتحرك. يرى أنه لم يكن يجب عليه تغيير خطّه، وأنه يجب أن يحصل على المساحة الكافية، بالتالي حصلت الحادثة".
واختتم: "كان من غير الممكن تفاديها إن صحّ التعبير. وكان من الممكن توقعها منذ عدة لفات".
دايمون هيل
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
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