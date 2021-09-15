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هيل: حادثة فيرشتابن وهاميلتون انعكاسٌ لعدم القدرة على "التحكم بالنفس"

قال دايمون هيل بطل العالم السابق في الفورمولا واحد أن الاحتكاك بين لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن الذي انتهى بحادثة في مونزا، يُثبت غياب القدرة على "التحكم بالنفس".

هيل: حادثة فيرشتابن وهاميلتون انعكاسٌ لعدم القدرة على "التحكم بالنفس"

أدت الحادثة إلى انسحاب كلا السائقين من السباق، وجاءت بعد ثلاثة سباقات فقط من الاحتكاك الذي حصل جمعتهما بينهما سيلفرستون، وأدى لتعرض فيرشتابن إلى حادثة عنيفة.

وبمحض المصادفة، فقد تعرض هيل كذلك إلى حادثه مع منافسه مايكل شوماخر في جولتي بريطانيا وإيطاليا كذلك عندما كانا يتنافسان على لقب موسم 1995.

حيث أشار إلى أن المنافسة بين سائقَي الصدارة حالياً تقدم معركة رائعة، لكن يُفضل حسم هذه المعركة على أرض الحلبة وليس عبر قرارات الحكام.

فقال: "المنافسة تجعل من المعركة مثيرة حماسية جداً".

وأكمل: "أعتقد أنه من المؤسف حصول مثل هذه الحوادث في رياضتنا. لا أعتقد أنها تُعبر عن أية مهارة. بل تعكس عدم القدرة على التحكم بالنفس حقاً".

وتابع: "كان من الممكن تفاديها. السؤال يتمحور حول كونها خطأ في التقدير أم تعمّداً لعدم التراجع".

واسترسل: "كلاهما نافس بشدة، لكنني أعتقد أنه يجب أن تكون إطاراتك أمام السيارة الأخرى قبل أن تحاول التجاوز من الجهة الخارجية، وماكس لم يكن مُطلقاً في مثل ذلك الموقع".

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بالمقابل، أشار هيل إلى أن قفز سيارة فيرشتابن على الحفف الجانبية المرتفعة ساهم في الحادثة.

فقال: "حالما تفقد السيطرة، يكون لديك خيار اتباع مسار مختلف بشكل أكبر وذلك لتفادي الاحتكاك. لكنه لم يقم بذلك. ربما كان يفكر أنه وفي حال بقي لويس أمامه، فإن حظوظه ستنتهي".

وتابع: "عواقب ذلك كانت كبيرة جداً، لحسن الحظ لم يتأذَّ لويس. رأيتُ الصورة التي تُظهر رأسه تحت الإطار. كان هناك احتمال لحصول مكروه. لكن بطبيعة الحال، لم يكن بوسع ماكس حينها القيام بأي شيء".

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من جهة أخرى، تكلم هيل عن ثنائية مكلارين التاريخية مستحضراً سباق سبا 1998، عندما طُلب منه ومن رالف شوماخر زميله ضمن صفوف فريق جوردان، من قبل مدير الفريق إيدي جوردان، الحفاظ على مركزَيهما حتى النهاية لضمان تسجيل نتيجة تاريخية.

فقال: "لعبتُ الغلوف مع زاك (براون) منذ فترة قصيرة، وأنا مهتم حقاً بالكيفية التي نجح خلالها بتغيير ديناميكية فريق مكلارين واتخاذ قرارات رائعة وجريئة. وكذلك ضمّ أندرياس سيدل".

واختتم: "تبدو السيارة جيدة وتنافسية. ربما ليست بنفس سرعة مرسيدس أو ريد بُل، لكنها تنافسية. وكذلك شاهدنا سلوكاً قيادياً جيداً وناضجاً من قبل دانيال ريكاردو".

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