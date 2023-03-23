هيل: بيريز لن يتنازل دون قتال

بعد مشكلة ذراع نقل الحركة في التصفيات، انطلق فيرستابن من المركز 15 في جدة، وشق طريقه حتى المركز الثاني لينهي السباق بمركز الوصافة خلف بيريز الذي ترجم قطب الانطلاق الأول إلى فوزه الأول لهذا الموسم.

ذلك يعني أن كلاً من الهولندي والمكسيكي قد حققا فوزاً واحداً حتى الآن بالتوجه إلى أستراليا، بفارق نقطة واحدة فقط بينهما ضمن الترتيب العام.

ويرى هيل أن المكسيكي سيقاوم وينافس فيرستابن بشكل أكبر هذا العام.

فقال بطل العالم لموسم 1996: "تشيكو يعلم ما يواجهه، لكنه لن يتنازل دون قتال. ستكون معركة ممتعة".

وأكمل: "أعتقد أن المشكلة في موهبة ماكس الطبيعية الواضحة، وكمية الضغط الذي بوسعه تسليطه على الفريق لضمان سير جهوده نحو حسم اللقب دون تدخلٍ من تشيكو".

وأردف: "من وجهة نظر رياضية، أعتقد أنه يجب السماح لـ تشيكو بالحصول على أية فرصة متاحة للمنافسة ضمن بيئة متوازنة ضمن الفريق. لأنني أعلم أن كمية الضغط من معسكر فيرستابن، ومن والده كذلك ستكون هائلة".

واستكمل: "سيستعمل ورقة ’أنا مستقبلكم’. وأن كامل فرصتكم مبنية ’بالكامل حولي’".

بالمقابل، أثنى هيل على قدرة بيريز بالتعامل مع كونه زميلاً لـ فيرستابن وتثبيت مكانه ضمن الفريق بينما فشل في ذلك زملاء آخرون أمثال بيير غاسلي وأليكسندر ألبون.

فقال: "رأينا سائقين يافعين في مكانه يواجهون صعوبات جمّة، واضطروا للانتقال لمكان آخر، مثل غاسلي وألبون".

وتابع: "يمكن القول كذلك أن الوضع كان مماثلاً مع مارك ويبر ودانيال ريكاردو. فريق ريد بُل يمثل بيئة عمل قاسية".

وأردف: "لكن تشيكو نجح بجمع الفريق حوله، وسنرى كيف ستسير الأمور".

واختتم: "أياً كان ما سيحصل، لكن معسكر فيرستابن لن يصمت أيضاً، رأينا كيف كان شكل فيرستابن بعد سباق السعودية… لم يبدُ مسروراً حيال كيفية سير الأمور. إنه لا يحب المركز الثاني".