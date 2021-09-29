تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / مغامرة بوتاس مع الإطارات ساهمت في اتخاذ القرار الصحيح مع هاميلتون في سوتشي التالي / "فيا" غير قلقة من آخر تصرفات مازيبين المثيرة للجدل
فورمولا 1 / جائزة روسيا الكبرى أخبار

هيل: بوتاس "أهدى" مركزه إلى فيرشتابن في سباق سوتشي

من قبل:
, محرر

لم يُخفِ دايمون هيل بطل العالم السابق في الفورمولا واحد، عدم إعجابه بطريقة دفاع فالتيري بوتاس في مواجهة ماكس فيرشتابن خلال بدايات سباق جائزة روسيا الكبرى.

هيل: بوتاس "أهدى" مركزه إلى فيرشتابن في سباق سوتشي

انطلق ماكس فيرشتابن من آخر الترتيب في سوتشي، وبالرغم من أن بوتاس تأهل سابعاً لكن مرسيدس قررت تبديل وحدة طاقته، بالتالي تراجع عشرة مراكز لينطلق من المركز 17.

ويبدو أن مرسيدس كانت تحاول عرقلة بوتاس عبر هذا "التبديل التكتيكي"، نظراً لاحتدام المعركة على اللقب بين فيرشتابن وهاميلتون.

لكن وخلال السباق نجح الهولندي بتجاوز سائق مرسيدس بسهولة تامة ومن دون أي عناء يُذكر.

وفي نهاية المطاف، أنهى فيرشتابن السباق ثانياً خلف هاميلتون الذي استفاد من الأمطار في اللفات الأخيرة ليدخل منصة الصيانة وينتقل لإطارات "انترميديت"، ومن ثم يخطف المركز الأول من لاندو نوريس سائق مكلارين الذي تأخر في دخول المنصة.

ويرى هيل أنّ طريقة قيادة بوتاس ودفاعه في مواجهة فيرشتابن، غير مقنعة.

حيث أشار لقناة "سكاي سبورتس اف1" بعد السباق إلى ضعف دفاع الفنلندي في مواجهة ماكس فيرشتابن.

فقال: "لا يمكن إنكار حقيقة أن السائق الذي حقق المركز الثاني انطلق خلفه، وزميله فاز بالسباق".

وأكمل: "فالتيري، خلال السباق، كنا نتوقع منه الدفاع قليلاً عن هدف فريقه مرسيدس في مواجهة ريد بُل المتمثلة بسائقها ماكس فيرشتابن، لكن يبدو أنه لوّح له وهو يتجاوزه!".

وتابع: "ربما لم يكن (بوتاس) يرغب بأية متاعب. لكنه لا يبدو وكأنه ينافس مطلقاً. بدا الأمر وكأنه هدية لماكس!".

لكن وبالرغم من ذلك، وبفضل استراتيجية مرسيدس في الانتقال إلى إطارات "انترميديت" مبكراً عقب هطول الأمطار، أكمل بوتاس سباقه بالمركز الخامس.

يشار أن هناك علامات استفهام تحيط بإمكانية استعمال هاميلتون لمحرك رابع لبقية الموسم، وبالتالي تعرضه لعقوبة التراجع على شبكة الانطلاق.

اقرأ أيضاً:

 

 
المشاركات
التعليقات
مغامرة بوتاس مع الإطارات ساهمت في اتخاذ القرار الصحيح مع هاميلتون في سوتشي

المقال السابق

مغامرة بوتاس مع الإطارات ساهمت في اتخاذ القرار الصحيح مع هاميلتون في سوتشي

المقال التالي

"فيا" غير قلقة من آخر تصرفات مازيبين المثيرة للجدل

"فيا" غير قلقة من آخر تصرفات مازيبين المثيرة للجدل
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيراري متحفّظة حيال تحديد مكاسب التوقيت من وحدة طاقتها المحدّثة في الفورمولا واحد

7 دقيقة
2
فورمولا 1

هيل: بوتاس "أهدى" مركزه إلى فيرشتابن في سباق سوتشي

2 س
3
فورمولا 1

هل يُفلت هاميلتون من عقوبة المحرّك في ما تبقى من موسم 2021؟

22 س
4
فورمولا 1

تحليل: خطأ مكلارين في سباق روسيا لم يقتصر فقط على توقّعات الطقس

5
سلاسل متعددة

ما هي خطط بن سُليّم في حال انتخابه رئيسًا لـ "فيا"

أحدث الأخبار
فيراري متحفّظة حيال تحديد مكاسب التوقيت من وحدة طاقتها المحدّثة في الفورمولا واحد
فورمولا 1

فيراري متحفّظة حيال تحديد مكاسب التوقيت من وحدة طاقتها المحدّثة في الفورمولا واحد

"فيا" غير قلقة من آخر تصرفات مازيبين المثيرة للجدل
فورمولا 1

"فيا" غير قلقة من آخر تصرفات مازيبين المثيرة للجدل

38د
هيل: بوتاس "أهدى" مركزه إلى فيرشتابن في سباق سوتشي
فورمولا 1

هيل: بوتاس "أهدى" مركزه إلى فيرشتابن في سباق سوتشي

2 س
مغامرة بوتاس مع الإطارات ساهمت في اتخاذ القرار الصحيح مع هاميلتون في سوتشي
فورمولا 1

مغامرة بوتاس مع الإطارات ساهمت في اتخاذ القرار الصحيح مع هاميلتون في سوتشي

3 س
إحصائيات روسيا 2021: مكلارين، فيراري وويليامز مثل الأيّام الخوالي
فورمولا 1

إحصائيات روسيا 2021: مكلارين، فيراري وويليامز مثل الأيّام الخوالي

20 س
أحدث ملفات الفيديو
دردشات موتورسبورت: فورمولا 1 - روسيا: حسرة نوريس ومئوية هاميلتون 52:17
فورمولا 1
42د

دردشات موتورسبورت: فورمولا 1 - روسيا: حسرة نوريس ومئوية هاميلتون

سلسلة ThinkingForward: مقابلة مع ماتيا بينوتو 18:41
فورمولا 1
07-09-2021

سلسلة ThinkingForward: مقابلة مع ماتيا بينوتو

لفة افتراضية على حلبة زاندفورت 01:24
فورمولا 1
01-09-2021

لفة افتراضية على حلبة زاندفورت

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى 29:21
فورمولا 1
31-08-2021

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى "الكارثي"

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان 01:59
فورمولا 1
24-08-2021

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان

خلدون يونس More from
خلدون يونس
لوكلير: "مسألة وقت" قبل أن يحقق نوريس فوزه الأول في الفورمولا واحد جائزة روسيا الكبرى
فورمولا 1

لوكلير: "مسألة وقت" قبل أن يحقق نوريس فوزه الأول في الفورمولا واحد

كابيتو: ضم ألبون ليس بدايةً لعلاقة بين ويليامز وريد بُل جائزة روسيا الكبرى
فورمولا 1

كابيتو: ضم ألبون ليس بدايةً لعلاقة بين ويليامز وريد بُل

نوريس "خاطر بعض الشيء" في لفته التي منحته قطب الانطلاق الأول لسباق سوتشي جائزة روسيا الكبرى
فورمولا 1

نوريس "خاطر بعض الشيء" في لفته التي منحته قطب الانطلاق الأول لسباق سوتشي

ماكس فيرشتابن More from
ماكس فيرشتابن
هاميلتون: ضغط المنافسة على أول لقبٍ قد يؤثر على فيرشتابن جائزة روسيا الكبرى
فورمولا 1

هاميلتون: ضغط المنافسة على أول لقبٍ قد يؤثر على فيرشتابن

ريد بُل: وقفة الصيانة البطيئة في مونزا نتيجة قوانين "فيا" جائزة إيطاليا الكبرى
فورمولا 1

ريد بُل: وقفة الصيانة البطيئة في مونزا نتيجة قوانين "فيا"

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا جائزة اليابان الكبرى برايم
فورمولا 1

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

مرسيدس More from
مرسيدس
مغامرة بوتاس مع الإطارات ساهمت في اتخاذ القرار الصحيح مع هاميلتون في سوتشي جائزة روسيا الكبرى
فورمولا 1

مغامرة بوتاس مع الإطارات ساهمت في اتخاذ القرار الصحيح مع هاميلتون في سوتشي

المسؤول عن أبحاث الطوق: "العلم وليس الحظ" وراء نجاة هاميلتون في مونزا جائزة إيطاليا الكبرى
فورمولا 1

المسؤول عن أبحاث الطوق: "العلم وليس الحظ" وراء نجاة هاميلتون في مونزا

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 برايم
فورمولا 1

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

الأكثر شعبية اليوم

فيراري متحفّظة حيال تحديد مكاسب التوقيت من وحدة طاقتها المحدّثة في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري متحفّظة حيال تحديد مكاسب التوقيت من وحدة طاقتها المحدّثة في الفورمولا واحد

هيل: بوتاس "أهدى" مركزه إلى فيرشتابن في سباق سوتشي
فورمولا 1 فورمولا 1

هيل: بوتاس "أهدى" مركزه إلى فيرشتابن في سباق سوتشي

هل يُفلت هاميلتون من عقوبة المحرّك في ما تبقى من موسم 2021؟
فورمولا 1 فورمولا 1

هل يُفلت هاميلتون من عقوبة المحرّك في ما تبقى من موسم 2021؟

تحليل: خطأ مكلارين في سباق روسيا لم يقتصر فقط على توقّعات الطقس
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: خطأ مكلارين في سباق روسيا لم يقتصر فقط على توقّعات الطقس

ما هي خطط بن سُليّم في حال انتخابه رئيسًا لـ "فيا"
الفيديو بالداخل
سلاسل متعددة سلاسل متعددة

ما هي خطط بن سُليّم في حال انتخابه رئيسًا لـ "فيا"

مكلارين: نوريس "المحطّم" سيعود أكثر قوة بعد سوتشي
فورمولا 1 فورمولا 1

مكلارين: نوريس "المحطّم" سيعود أكثر قوة بعد سوتشي

مغامرة بوتاس مع الإطارات ساهمت في اتخاذ القرار الصحيح مع هاميلتون في سوتشي
فورمولا 1 فورمولا 1

مغامرة بوتاس مع الإطارات ساهمت في اتخاذ القرار الصحيح مع هاميلتون في سوتشي

"فيا" غير قلقة من آخر تصرفات مازيبين المثيرة للجدل
فورمولا 1 فورمولا 1

"فيا" غير قلقة من آخر تصرفات مازيبين المثيرة للجدل

أحدث الأخبار

فيراري متحفّظة حيال تحديد مكاسب التوقيت من وحدة طاقتها المحدّثة في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري متحفّظة حيال تحديد مكاسب التوقيت من وحدة طاقتها المحدّثة في الفورمولا واحد

"فيا" غير قلقة من آخر تصرفات مازيبين المثيرة للجدل
فورمولا 1 فورمولا 1

"فيا" غير قلقة من آخر تصرفات مازيبين المثيرة للجدل

هيل: بوتاس "أهدى" مركزه إلى فيرشتابن في سباق سوتشي
فورمولا 1 فورمولا 1

هيل: بوتاس "أهدى" مركزه إلى فيرشتابن في سباق سوتشي

مغامرة بوتاس مع الإطارات ساهمت في اتخاذ القرار الصحيح مع هاميلتون في سوتشي
فورمولا 1 فورمولا 1

مغامرة بوتاس مع الإطارات ساهمت في اتخاذ القرار الصحيح مع هاميلتون في سوتشي

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.