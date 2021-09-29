انطلق ماكس فيرشتابن من آخر الترتيب في سوتشي، وبالرغم من أن بوتاس تأهل سابعاً لكن مرسيدس قررت تبديل وحدة طاقته، بالتالي تراجع عشرة مراكز لينطلق من المركز 17.

ويبدو أن مرسيدس كانت تحاول عرقلة بوتاس عبر هذا "التبديل التكتيكي"، نظراً لاحتدام المعركة على اللقب بين فيرشتابن وهاميلتون.

لكن وخلال السباق نجح الهولندي بتجاوز سائق مرسيدس بسهولة تامة ومن دون أي عناء يُذكر.

وفي نهاية المطاف، أنهى فيرشتابن السباق ثانياً خلف هاميلتون الذي استفاد من الأمطار في اللفات الأخيرة ليدخل منصة الصيانة وينتقل لإطارات "انترميديت"، ومن ثم يخطف المركز الأول من لاندو نوريس سائق مكلارين الذي تأخر في دخول المنصة.

ويرى هيل أنّ طريقة قيادة بوتاس ودفاعه في مواجهة فيرشتابن، غير مقنعة.

حيث أشار لقناة "سكاي سبورتس اف1" بعد السباق إلى ضعف دفاع الفنلندي في مواجهة ماكس فيرشتابن.

فقال: "لا يمكن إنكار حقيقة أن السائق الذي حقق المركز الثاني انطلق خلفه، وزميله فاز بالسباق".

وأكمل: "فالتيري، خلال السباق، كنا نتوقع منه الدفاع قليلاً عن هدف فريقه مرسيدس في مواجهة ريد بُل المتمثلة بسائقها ماكس فيرشتابن، لكن يبدو أنه لوّح له وهو يتجاوزه!".

وتابع: "ربما لم يكن (بوتاس) يرغب بأية متاعب. لكنه لا يبدو وكأنه ينافس مطلقاً. بدا الأمر وكأنه هدية لماكس!".

لكن وبالرغم من ذلك، وبفضل استراتيجية مرسيدس في الانتقال إلى إطارات "انترميديت" مبكراً عقب هطول الأمطار، أكمل بوتاس سباقه بالمركز الخامس.

يشار أن هناك علامات استفهام تحيط بإمكانية استعمال هاميلتون لمحرك رابع لبقية الموسم، وبالتالي تعرضه لعقوبة التراجع على شبكة الانطلاق.