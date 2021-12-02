هيل: انتهاء معركة موسم 2021 بحادثة سيكون أمراً مؤسفاً

شهد موسم 2021 معركة مشتعلة على اللقب لم تنتهِ حتى الآن، حيث نجحت ريد بُل بنقل المنافسة إلى مرسيدس ما أسفر عن منافسات متواصلة في جميع السباقات.

وتفصل ثماني نقاط فقط بين لويس هاميلتون والمتصدر ماكس فيرشتابن، مع توقعات بتواصل المعركة حتى الدقائق الأخيرة من جولة أبوظبي الختامية.

لكن وبعد الحادثة التي جمعت بينهما في سيلفرستون وتلك في مونزا، إضافة إلى حادثة تالية مثيرة للجدل في البرازيل، يأمل بطل العالم لموسم 1996 أن يلتزم النجمان بقواعد اللعب النظيف.

فقال: "أعتقد أنه سيكون من المؤسف للفورمولا واحد أن يتم حسم اللقب بحادثة. أشعر أننا أمام التزام بالأخلاق الرياضية".

وتابع: "سيكون من الرائع أن يتم حسمها بطريقة مُرضية.. أريد أن نخرج بشعورٍ أنها بطولة رائعة، متقاربة بين سائقين يستحقان اللقب، وأن يفوز السائق الأفضل".

وأردف: "لا نريد أن تبقى البطولة معلقة على حادثة مثيرة للجدل".

وكان هيل قد شهد سيناريو مماثلاً عندما كان يقود مع ويليامز، عندما ارتطم به مايكل شوماخر سائق بينيتون حينها، متعمداً خلال المعركة على لقب موسم 1994 في أديلايد، حيث انتهى الأمر بانسحاب كلتا السيارتين. حيث سمح مجموع نقاط شوماخر حينها له بتحقيق أول ألقابه السبعة.

ويشعر هيل أن مقاومة تكرار مثل هذا السيناريو قد تكون صعبةً من قبل أي سائق يمتلك صدارة الترتيب العام في أبوظبي، حيث يعتقد أن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بحاجة لوضع حدود واضحة قبل الجولة الحاسمة.

فقال: "لنقل أن ماكس في الصدارة ودخل ضمن معركة في مواجهة خصمه، أعتقد أنه من الصعب بالنسبة للسائق مقاومة إغراء التصرف بعدائية".

وتابع: "أعتقد أن الفكرة تكمن في مدى سعي الرياضة لمنع مثل هذه النهاية غير السعيدة. لدينا ما يكفي من البطولات التي حُسمت بحوادث مثيرة للجدل".

وأردف: "أعتقد أن مثل ذلك السيناريو سيؤثر على جميع الجهود الكبيرة التي بذلتها البطولة حتى الآن".

واختتم: "ربما يجب إيضاح بعض النقاط الأساسية قبل الجولة الحاسمة، وربما التهديد بتطبيق عقوبة على النقاط في حال التسبب بحادثة مقصودة. وهذه قد تكون الطريقة الوحيدة لمنع مثل ذلك السيناريو".