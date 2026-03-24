هيل: امنحوا هاميلتون فرصة للفوز وستشاهدون سائقًا مختلفًا تمامًا

حقق لويس هاميلتون مؤخرًا أول منصة تتويج له مع فيراري في جائزة الصين الكبرى، حيث أنهى السباق في المركز الثالث خلف سائقي مرسيدس.

وأشار دايمون هيل إلى أن تحسن مستوى هاميلتون بعد معاناته مع الجيل السابق من السيارات مرتبط بكون السيارة أصبحت أكثر تنافسيةز

حيث قال في بودكاست Stay on Track: "لقد مر بفترة تراجع كبيرة، لكنه أعاد بناء نفسه والآن عاد".

وأضاف: "منحه فرصة للمنافسة يساعده كثيرًا. لقد قلت دائمًا: امنحوه فرصة للفوز، وستشاهدون سائقًا مختلفًا تمامًا".

وتابع: "هو بحاجة إلى سيارة يمكنه استخدامها بالشكل الصحيح، ويبدو أنه يستمتع فعلًا بهذه السيارة وفق القوانين الحالية. طريقة توليد الانسيابية للتماسك، وتوازن السيارة".

واختتم: "هذه هي الأمور التي يستطيع اللعب بها. هناك حركة أكبر بكثير في السيارة، فهي ليست ثابتة على المسار كما كانت السيارات السابقة".