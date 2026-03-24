هيل: امنحوا هاميلتون فرصة للفوز وستشاهدون سائقًا مختلفًا تمامًا
يعتقد دايمون هيل أن لويس هاميلتون سيصبح أكثر تنافسية مع الجيل الجديد من سيارات الفورمولا 1.
لويس هاميلتون، فيراري
الصورة من قبل: دوم جيبسون
حقق لويس هاميلتون مؤخرًا أول منصة تتويج له مع فيراري في جائزة الصين الكبرى، حيث أنهى السباق في المركز الثالث خلف سائقي مرسيدس.
وأشار دايمون هيل إلى أن تحسن مستوى هاميلتون بعد معاناته مع الجيل السابق من السيارات مرتبط بكون السيارة أصبحت أكثر تنافسيةز
حيث قال في بودكاست Stay on Track: "لقد مر بفترة تراجع كبيرة، لكنه أعاد بناء نفسه والآن عاد".
Watch: اف1 في أسبوع: مرسيدس تكشف أنيابها وفيراري تحاول الضغط.. موسم كارثي لـ فيرستابن وتقلبات أستون مارتن!
وأضاف: "منحه فرصة للمنافسة يساعده كثيرًا. لقد قلت دائمًا: امنحوه فرصة للفوز، وستشاهدون سائقًا مختلفًا تمامًا".
وتابع: "هو بحاجة إلى سيارة يمكنه استخدامها بالشكل الصحيح، ويبدو أنه يستمتع فعلًا بهذه السيارة وفق القوانين الحالية. طريقة توليد الانسيابية للتماسك، وتوازن السيارة".
واختتم: "هذه هي الأمور التي يستطيع اللعب بها. هناك حركة أكبر بكثير في السيارة، فهي ليست ثابتة على المسار كما كانت السيارات السابقة".
فيراري تشبه قطعة العملة: وجهان يفصلهما قسمٌ رفيع لكن ما بينهما لا يمكن تجاوزه
شتاينر: وتيرة التطوير ستكون هائلة في 2026.. ومرسيدس ستواجه تهديدًا
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
فيراري تدفع الحدود القصوى لإدارة الطاقة.. لكنّ الاستراتيجية تتغير في سوزوكا
لوكلير: المخاطرة لم تعد "ميزة" مع سيارات 2026
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
فيراري تشبه قطعة العملة: وجهان يفصلهما قسمٌ رفيع لكن ما بينهما لا يمكن تجاوزه
هوندا لم تتمكن بعد من تحديد مصدر مشكلة الاهتزازات
شتاينر: وتيرة التطوير ستكون هائلة في 2026.. ومرسيدس ستواجه تهديدًا
فيراري تدفع الحدود القصوى لإدارة الطاقة.. لكنّ الاستراتيجية تتغير في سوزوكا
رأي: لماذا قد يكون فيرستابن مخطئًا بشأن استمتاع جماهير الفورمولا 1 بسباقات 2026؟
"تواضعٌ وأقدامٌ على الأرض".. ما هي الرسالة الجدية خلف مزحة توتو وولف مع الإعلام الإيطالي
لطالما كانت الفورمولا 1 متمردة: التغيير والابتكار هما ما تجيده أكثر من أي شيء
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
