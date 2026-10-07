شهدت جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا، التي انتهت بفوز ماكس فيرستابن، جدلًا كبيرًا بسبب المشاكل التقنية التي حدثت خلال لفة التحمية. وعلّق هيلموت ماركو على الموقف، الذي تأخر خلاله انطلاق السباق بعدما فقدت عدة سيارات الطاقة بسبب خلل في البرمجيات بوحدات الطاقة الجديدة أثناء لفة التشكيل، واصفًا ما حدث بأنه لا يليق بالرياضة.

وتحدث هيلموت ماركو عن البداية الفوضوية والانتصار الأول الذي حققه الفريق باستخدام وحدة الطاقة الخاصة به، قائلًا: "من المحرج أن تتمكن مشكلة بسيطة في البرمجيات من إيقاف رياضة عالية التقنية مثل الفورمولا 1".

وأضاف: "ومن ناحية أخرى، يمنحنا هذا الإخفاق فرصة إيجابية لإعادة التفكير في بعض الأمور. كنت أتطلع بالفعل إلى مشاهدة سباق حقيقي في ظروف رطبة، لكنهم انتظروا طويلًا قبل إعطاء إشارة الانطلاق".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ورغم الانتقادات المحيطة بما حدث، أعرب ماركو عن فخره بنتيجة السباق وأداء ريد بُل، قائلًا: "أنا سعيد للغاية بهذا الانتصار الأول لماكس وريد بُل باستخدام محركهما الخاص".

وتابع: "ما حققه الفريق مثير للإعجاب حقًا. تذكروا فقط المدة التي استغرقتها هوندا للوصول إلى هذا المستوى في ذلك الوقت".

واختتم: "قدم ماكس أداءً مذهلًا طوال عطلة نهاية الأسبوع، بدءًا من حصص التجارب، وأثبت مجددًا ما يستطيع فعله بعدما حوّل تلك السرعة إلى انتصاره الأول في موسم 2026".