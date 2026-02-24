هيلموت ماركو يكشف عن "خليفة" ماكس فيرستابن في ريد بُل
بينما لا يزال مستقبل ماكس فيرستابن في الفورمولا 1 غير مؤكد، يواصل برنامج ريد بُل للسائقين الناشئين عمله دون توقف. فهل يظهر نجم صاعد جديد في الطريق؟
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: ستيفن تي / صور لات/ صور جيتي
وصف هيلموت ماركو مستشار ريد بُل السابق الموهبة الهولندية الصاعدة روكو كورونيل بأنه "الخليفة" المحتمل لماكس فيرستابن.
حقق فيرستابن نجاحات كبيرة مع ريد بُل طوال مسيرته في الفورمولا 1، إذ فاز بأربعة ألقاب سائقين وأكثر من 70 انتصارًا في الجوائز الكبرى.
ومع ذلك، أثار السائق البالغ 28 عامًا شكوكًا حول مستقبله على المدى القصير في عدة مناسبات، من بينها تصريحاته الأخيرة بشأن عدم استمتاعه بالسيارات الجديدة القادمة في 2026.
هذا وتمتلك ريد بُل برنامجًا صارمًا للسائقين الناشئين، وقد منح العديد من الأسماء فرصًا للوصول إلى الفورمولا 1 طوال تاريخه.
وقد لفت كورونيل، الذي سينتقل هذا العام إلى فئات المقعد الأحادي كسائق ضمن برنامج ريد بُل جونيور، انتباه ماركو خلال اختبار في 2024. وبعد تجربة سيارة فورمولا 4، وضعه ماركو خلف مقود سيارة فورمولا 3 وسط إشادة كبيرة.
وفي فيلم وثائقي حديث أصدرته منصة فيابلاي حول كورونيل، قال ماركو: "أظهر روكو أداءً استثنائيًا بالنسبة إلى عمره. سيارة جي بي3 سريعة بالفعل، لكنه قام بعمل رائع وأصبح الأسرع فورًا. ربما نكون قد وجدنا بالفعل خليفة ماكس فيرستابن عندما يعتزل. إنه ناضج جدًا ويُظهر ثقة كبيرة. شرح كيف يوازن بين السباقات والدراسة، ووضعنا معًا بسرعة خريطة طريق له".
كما سيشارك كورونيل هذا العام بدوام كامل في بطولة الفورمولا 4 الإسبانية لمواصلة تطوير مسيرته في السباقات.
وقد كشف السائق الهولندي الشاب، الذي يعمل تحت إشراف ماركو منذ أواخر 2024، إنه يتلقى كثيرًا رسائل تهنئة من المستشار الكبير المعروف بصعوبة إرضائه، قائلًا: "هذا أمر إيجابي جدًا لأنني لا أعتقد أنه يمدح أي شخص بهذه السرعة عادة".
لكن ماركو لم يعد يشرف على برنامج ريد بُل للسائقين الناشئين بعدما انفصل عن الشركة في نهاية موسم 2025.
