هيلموت ماركو يكشف سبب عدم إمكانية جمع فيرستابن وهاميلتون في فريق واحد

انتشرت تكهنات مؤخراً على هامش جولة أبوظبي الختامية لموسم 2023 المنصرم في الفورمولا واحد، بعد أن عُلم أنه وفي وقت سابق من العام، ألمح أنتوني هاميلتون والد لويس، ضمن حديث مع كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل إلى إمكانية تعاون مع بطل العالم سبع مرات.

ويبدو أن هورنر حاول التواصل مع هاميلتون بعد ذلك الحديث غير الرسمي، لكن رسالته لم تصل لأنه استعمل رقم هاتف قديماً للبريطاني.

لكن هاميلتون، التزم بعقد لموسمين مع فريقه مرسيدس بهدف التركيز على محاولة مساعدة العلامة الألمانية في العودة إلى سكة الانتصارات.

وبينما تحمّس المتابعون لإمكانية تواجد هاميلتون وفيرستابن ضمن تشكيلة واحدة تحت راية ريد بُل، لكن يبدو أن مدراء ريد بُل ليسوا على نفس مستوى الحماسة لفكرة كهذه.

حيث كشف ماركو الذي يلعب دوراً أساسياً في خيارات السائقين لدى ريد بُل، عن وجود عاملين اثنين يعيقان إمكانية جمع النجمين معاً.

حيث أجاب حول سؤال من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم": "أخبرني كريستيان وأراني الرسالة التي تلقاها. لكنني قلت له: ’هاميلتون وماكس، تشكيلة لن تعمل’".

وأكمل: "هناك الكثير من الدراما أو لنقل، في 2021، التوتر. بالمقابل، لا يمكننا تحمل الكلفة المادية لأغلى سائقَين حالياً، ضمن فريق واحد".

وأردف: "تلك تشكيلة لن تحصل مطلقاً. قلت لـ كريستيان: ’لا مجال لذلك’".

وبينما لم يُحسم مستقبل هاميلتون مع مرسيدس حتى أواخر شهر أغسطس، لكنه أكد في عدة مناسبات أنه لم يشكك على الإطلاق بنيّة الفريق مواصلة العمل سوياً.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت هناك لحظات شعر فيها بأنه ربما يعتزل أو ينتقل لفريق آخر، ردّ هاميلتون: "كلا، ليس أثناء خوض المفاوضات".

وأكمل: "كانت لديّ ثقة بأننا سنتوصل لاتفاق. فقد عملنا سوياً لفريق ومع انضمام أناس جدد، فإن قيمنا الرائعة بقيت كما هي، وأرى تركيزاً رائعاً من قبل الجميع".

واسترسل: "أعتقد أن الفريق كان يعتقد بأن الأساسيات (للسيارة) سليمة لهذا الموسم، لكنها لم تكن كذلك في الحقيقة. لهذا السبب كنت محبطاً في فبراير لأنهم لم يعتمدوا التغييرات التي طالبت بها".

واختتم: "لكن مع التغييرات لاحقاً، آمل أن نكون على الطريق الصحيح. لكن ليست لدينا أية فكرة عن موقع ريد بُل ومستواها".