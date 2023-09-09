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هيلموت ماركو يعتذر عن التعليقات "المسيئة" بحق بيريز

قدم هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات اعتذاره عن التعليقات المسيئة والعنصرية التي ألقاها بحق سائقه سيرجيو بيريز.

هيلموت ماركو وسيرجيو بيريز، ريد بُل

بعد أن فشل بيريز بمجاراة أداء زميله ماكس فيرستابن، لم يتردد ماركو في انتقاد المكسيكي خلال عدة مناسبات.

لكن التعليقات التي أدلاها على قناة ريد بُل "سيرفوس تي.في" مؤخراً، أشار فيها إلى جنسية بيريز كسبب وراء إخفاقاته.

حيث قال: "نعلم أن لديه مشكلة في التصفيات. أداؤه متذبذب".

وأكمل: "إنه من أمريكا الجنوبية، وهو لا يركز بالكامل كما يفعل ماكس أو سيباستيان (فيتيل)".

وعلاوة على أن تعليقات ماركو بمثابة إهانة لـ بيريز وجميع سكان أمريكا الجنوبية، لكنها تسببت بالمزيد من الغضب لأن المكسيك دولة في أمريكا الشمالية وليس الجنوبية!

من جهة أخرى، وسط التكهنات التي تحيط بمستقبل بيريز مع الفريق، وزيادة الشقاق بينه وبينهم بسبب تعليقات ماركو، أصدرت قناة "سيرفوس تي.في" بياناً بالنيابة عن ماركو للاعتذار عما بدر منه.

وجاء في البيان الذي نُشر على الموقع الإلكتروني: "أودّ الاعتذار عن تعليقاتي المسيئة، وأريد بالتأكيد التوضيح بأنني لا أعتقد بتاتاً بإمكانية التعميم على الناس من أي بلد أو أي عرق أو أية إثنية".

وأكمل البيان: "كنت أحاول الإشارة إلى نقطة حول تذبذب أداء تشيكو هذا الموسم، لكن كان من الخطأ ربط ذلك بخلفيته الثقافية".

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ويمتلك بيريز عقداً مع ريد بُل حتى نهاية الموسم المقبل، لكن التكهنات تتصاعد باستمرار حيال عدم بقائه مع الفريق لأكثر من ذلك.

وكان المكسيكي قد ألقى بأول تلميح حيال مستقبله على هامش جائزة إيطاليا الكبرى، حين أشار إلى أنه من الضروري له الشعور بقدرته على المساهمة في نجاحات الفريق.

فقال في تصريح لقناة "DAZN" الإسبانية: "من المهم لي خلال السباقات المقبلة أن أتواجد ضمن بيئة تمكنني من المساهمة".

وأكمل: "إن لم يكن ذلك موجوداً في 2024، حينها سأبحث عن بدائل. لكن حالياً، فإن تركيزي يتمحور حول البقاء هنا، الفوز بالمزيد من السباقات ومواصلة الفوز بالبطولات مع ريد بُل".

واختتم: "لدي عقد حتى نهاية الموسم المقبل، بالتالي ما زال هناك وقت للجلوس والتكلم".

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