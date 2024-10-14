هيلموت ماركو: "نعلم أن نوريس لديه نقاط ضعف ذهنية وفيرستابن سيكون البطل"

قد يستمر الصراع بين بطل العالم ثلاث مرات ماكس فيرستابن سائق ريد بُل والنجم البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين، حتى نهاية الموسم.

ويحتاج نوريس إلى تقليص الفارق البالغ 52 نقطة عن فيرستابن ضمن ترتيب بطولة السائقين، إن أراد الفوز بلقبه الأول.

ولن يكون هذا التحدي سهلاً، حيث أثبت فيرستابن مراراً وتكراراً أنه قادر على التفوق حتى على متن سيارة ريد بُل التي لم تعد الأسرع، وهذا يتجلى بوضوح عبر الفارق الكبير بينه وبين زميله سيرجيو بيريز.

ومن المتوقع أن تقوم ريد بُل باعتماد تحديثات جديدة في سباق أوستن، ما قد يرفع من فرص الفريق في الفوز ببطولة المُصنعين وتساعد فيرستابن على حصد لقبه الرابع على التوالي.

في المقابل، توخّت مكلارين الحذر في تقديم تحديثات جديدة، نظراً للمشاكل التي واجهتها الفرق الأخرى عند إضافة قطع جديدة لسياراتها.

ويحاول كل فريق رفع مستويات الارتكازية مع كل تحديث، ولكن هذا قد يؤثر سلباً على توازن السيارة ويجعل من الصعب تحقيق الأداء الأمثل.

وتحدث هيلموت ماركو عن صراع اللقب في مقابلة ضمن قناة "Motorsport Magazin" على يوتيوب، وأعرب عن ثقته الكبيرة بأن فيرستابن سيفوز بالبطولة.

ورغم عدم الوضوح بعد حيال جودة التحديثات التي ستقدمها ريد بُل، إلا أن ماركو واثق بأن فيرستابن هو السائق الأفضل حالياً مقارنةً مع نوريس.

حيث أشار إلى أن فيرستابن هو الأسرع، وأوضح بعض "نقاط الضعف" التي يراها في أداء نوريس، مؤكداً أن هذه النقاط يمكن أن يستغلها فيرستابن.

وحين سُئِل عن توقعه حول هوية لقب بطل العالم هذا الموسم، أجاب ماركو بكل بساطة: "فيرستابن".



وشرح سبب اعتقاده بأن الهولندي سيكون البطل، فقال: "هو الأفضل، الأسرع، وقبل كل شيء، لديه القوة الذهنية التي تمكنه نظرياً من المنافسة على البطولة لفترة أطول، مقارنةً بـ شارل لوكلير ولاندو نوريس".

وأضاف: "نحن نعلم أن نوريس لديه بعض نقاط الضعف الذهنية".

وأكمل: "قرأت عن بعض الطقوس التي يقوم بها ليؤدي بشكل جيد في يوم السباق".

ولم يتوانَ ماركو يوماً عن طرح تحليلاته الصريحة بجرأة عندما يتعلق الأمر بتقييم السائقين.

على سبيل المثال، كشف السائق السابق لفريق ريد بُل دانييل كفيات أن ماركو أخبره قبل نهاية مسيرته أنه لم يتبقَّ له سوى سباق واحد قبل انتهاء مسيرته.

ورغم أن نوريس كان أسرع من فيرستابن منذ جائزة ميامي الكبرى، إلا أنه لم يتمكن من الاستفادة الكاملة من تفوقه. فقد كان أوسكار بياستري وشارل لوكلير آخر من انتزع النقاط من نوريس، ما قد يكلفه غالياً في النهاية مع الوصول إلى سباق أبوظبي الختامي.

بالإضافة إلى ذلك، لا يجب أن ننسى موهبة فيرستابن، الذي نادراً ما يفشل في استخراج أقصى إمكانيات سيارته.

في الحقيقة، يعتقد سائق الفورمولا 1 السابق دايفيد كولتارد أيضاً أن فيرستابن هو أفضل سائق في التجاوزات بعد مغادرة دانييل ريكاردو للرياضة.

ورغم أن نوريس قد يختلف مع هذا الرأي بعد المنافسة المحتدمة في سباق النمسا، لكت فيرستابن لم يكن سريعاً بما يكفي في السباقات الأخيرة لمنافسة سيارتي مكلارين، ولم تسنح له الفرصة لتنفيذ حركاته الشهيرة.