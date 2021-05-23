هيكل سيارة شوماخر بخير بالرغم من ضرر الـ 500.000 دولار
لن يحتاج فريق هاس لتغيير هيكل سيارة ميك شوماخر قبيل سباق الأحد في موناكو بالرغم من أنّ حادثه في التجارب الحرّة الثالثة تسبّب في ضرر قُدّرت قيمته بـ 500.000 دولار.
تعرّض ناشئ الفورمولا واحد لحادثٍ عند منطقة الكازينو قرب نهاية التجارب الثلاثة صباح السبت، حيث دمّر الجانب الأيسر من سيارته "في.اف-21".
وبالنظر إلى حجم الضرر فإنّ شوماخر لم يتمكّن من المشاركة في التصفيات، ليبقى في المركز الأخير في سباق الأحد.
وقال شتاينر بعد التصفيات: "الضرر كبير، بوسعكم رؤية تدمّر الجناحَين الأماميّ والخلفي، ونظام التعليق الأيسر بالكامل، وجانب السيارة".
وأضاف: "لكنّ الهيكل سليم. لذا لا نحتاج لتغييره. سنكون على ما يرام، لكنّ الضرر كبير".
وعندما سُئل عن حجم الضرر، قيّمه شتاينر بين 300.000 و500.000 دولار، حيث قال: "ذلك ما تُكلّفه السيارة. دائمًا ما قلت أنّ الجناح الأمامي وحده يُساوي 150.000 دولار".
كما أشار شتاينر إلى عدم وجود نقصٍ في القطع البديلة بالرغم من الحادث الذي كان الثاني لشوماخر في عطلة نهاية الأسبوع وذلك على إثر احتكاكه بالحاجز الجانبي في التجارب الحرّة الثانية.
المقال السابق
مرسيدس مستعدة للمغامرة باستراتيجية هاميلتون في سباق موناكو
المقال التالي
مكلارين ستساعد ريكاردو على العودة بعد تصفيات موناكو المخيبة للآمال
حول هذه المقالة
|السلاسل
|فورمولا 1
|الحدث
|جائزة موناكو الكبرى
|الكاتب
|مروان الوافي