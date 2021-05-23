هيكل سيارة شوماخر بخير بالرغم من ضرر الـ 500.000 دولار

تعرّض ناشئ الفورمولا واحد لحادثٍ عند منطقة الكازينو قرب نهاية التجارب الثلاثة صباح السبت، حيث دمّر الجانب الأيسر من سيارته "في.اف-21".

وبالنظر إلى حجم الضرر فإنّ شوماخر لم يتمكّن من المشاركة في التصفيات، ليبقى في المركز الأخير في سباق الأحد.

وقال شتاينر بعد التصفيات: "الضرر كبير، بوسعكم رؤية تدمّر الجناحَين الأماميّ والخلفي، ونظام التعليق الأيسر بالكامل، وجانب السيارة".

وأضاف: "لكنّ الهيكل سليم. لذا لا نحتاج لتغييره. سنكون على ما يرام، لكنّ الضرر كبير".

وعندما سُئل عن حجم الضرر، قيّمه شتاينر بين 300.000 و500.000 دولار، حيث قال: "ذلك ما تُكلّفه السيارة. دائمًا ما قلت أنّ الجناح الأمامي وحده يُساوي 150.000 دولار".

كما أشار شتاينر إلى عدم وجود نقصٍ في القطع البديلة بالرغم من الحادث الذي كان الثاني لشوماخر في عطلة نهاية الأسبوع وذلك على إثر احتكاكه بالحاجز الجانبي في التجارب الحرّة الثانية.