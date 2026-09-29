"سيكون من الحماقة أن أجلس هنا وأعتقد أنني سأكون سريعًا منذ البداية، وأنني سأكون جاهزًا للمنافسة على الفوز في أول سباق لي. قد أكون أكبر سنًا، لكن من ناحية السرعة، فإن هؤلاء السائقين لا يقلون سرعة عن أي سائق آخر هناك".

هكذا نظر كولتون هيرتا إلى مغامرته بالانتقال من إندي كار إلى الفورمولا 2، في إطار سعيه لتحقيق حلمه بالوصول إلى الفورمولا 1، وقد أثبتت الأحداث حتى الآن صحة توقعاته، لكن الصعوبات التي واجهها تجاوزت ما كان يتصوره في البداية.

كان سائق كاديلاك المدعوم من الفريق يدرك جيدًا أن الفورمولا 2 بطولة صعبة على السائقين الناشئين، لا سيما عند تجاوز الفورمولا 3 والاضطرار إلى إتقان التعامل مع إطارات بيريللي منذ البداية، لكنه بالتأكيد لم يتوقع أن يواجه هذا القدر من الصعوبات.

يحتل سائق هايتك المركز التاسع عشر في ترتيب بطولة السائقين، برصيد 26 نقطة، فيما تمثل المركز الخامس في السباق القصير في برشلونة أفضل نتائجه، بعدما انطلق من المركز الثالث على شبكة الانطلاق المعكوسة. ولا يجد هيرتا تفسيرًا واضحًا لهذا النقص الكبير في الأداء.

وعندما سأله موقعنا "موتورسبورت.كوم"، في مقابلة حصرية، عن الجوانب التي واجه صعوبة تحديدًا في استيعابها والتأقلم معها، أجاب هيرتا: "لا يوجد شيء محدد، بل إن الأمر يتعلق بالتجربة بأكملها. للأسف، لم يكن هناك الكثير من الإيجابيات في أي مرحلة. ولسبب ما، لم نمتلك أي سرعة على الإطلاق، ولم يتغير شيء حقًا".

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"ليس من الواضح لماذا نعجز عن تقديم عطلة نهاية أسبوع متكاملة من بدايتها إلى نهايتها، بحيث يكون أداؤنا قويًا تمامًا. أعتقد أن الأمر محيّر حقًا، خصوصًا عندما أتأهل هنا بفارق ثلاث ثوانٍ عن الصدارة. هذا ببساطة لا يبدو منطقيًا بالنسبة إليّ".

وعندما سُئل عما إذا كان قد واجه صعوبة في التأقلم مع السيارة أم مع الإطارات، أوضح هيرتا: "في البداية، لا. خلال الاختبارات الشتوية، كان أداؤنا جيدًا إلى حد كبير. كنت سريعًا في جميع الاختبارات الخاصة التي أجريتها، لكن لسبب ما، لم ينعكس ذلك مطلقًا خلال جولات السباقات".

ويعكس تحليل السائق الأمريكي الواقع بدقة. فقد تقاسم المركز الحادي عشر من حيث السرعة في اختبارات ما قبل الموسم في برشلونة، متأخرًا بفارق 0.574 ثانية عن صاحب أسرع زمن، رافاييل كامارا، الذي كان بدوره سائقًا ناشئًا بصفته بطل الفورمولا 3 في الموسم السابق. وكان ذلك الأداء مشجعًا بوضوح.

لكن هذا المستوى لم يستمر. فقد بلغ متوسط مراكز هيرتا في التجارب التأهيلية المركز الرابع عشر خلال الجولات الخمس الأولى، بفارق 0.848 ثانية عن الصدارة، قبل أن يتراجع مستواه تدريجيًا، ليبلغ متوسط مراكزه المركز الثامن عشر خلال حصص التجارب التأهيلية الثماني التالية.

وخلال هذه الفترة الأخيرة، بلغ متوسط الفارق عن الصدارة 1.088 ثانية، من دون احتساب جولة باكو الأخيرة، التي اتسع فيها الفارق بصورة غير مفهومة إلى 2.484 ثانية في القسم الأول من التجارب التأهيلية و3.091 ثانية في القسم الثاني.

كما تزايدت حوادث الاصطدام بصورة ملحوظة، إذ تعرض هيرتا لثلاثة حوادث على الأقل خلال جولتي مونزا ومدريد الأخيرتين.

وأضاف هيرتا: "الأمر محبط، لكن كل ما يمكننا فعله هو مواصلة المحاولة. لست متأكدًا مما إذا كانت تلك المحاولة الأخيرة (في الموسم، في ظل تهديد إقامة جولتي قطر وأبوظبي بسبب التوترات في الشرق الأوسط) أم أن أمامنا المزيد، لكننا سنواصل العمل كما لو أن أمامنا سباقين آخرين. سأحاول تحقيق أقصى استفادة ممكنة".

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ومن العدل القول أن هذا الموسم لم يكن مثاليًا على الإطلاق لتعزيز فرص هيرتا في الوصول إلى الفورمولا 1، لا سيما أن دان تاوريس، الرئيس التنفيذي لفريق كاديلاك في الفورمولا 1، كان يتوقع أن ينهي السائق الموسم ضمن المراكز العشرة الأولى في البطولة، وهو هدف بات تحقيقه شبه مستحيل من الناحية الحسابية.

وكانت كاديلاك قد أوضحت أن سائق الاختبارات والتطوير التابع لها يمتلك فرصة حقيقية للحصول على مقعد في الفورمولا 1 خلال المستقبل القريب، إذا قدم أداءً جيدًا بما يكفي في الفورمولا 2. لكن هيرتا قال إنه لم يتلقَّ أي ملاحظات من الفريق بشأن أدائه في سلسلة السباقات الداعمة.

وأضاف السائق الذي نافس سابقًا على صدارة إندي كار أنه يجري حاليًا محادثات مع فريق الفورمولا 1 بشأن خططه لعام 2027، موضحًا، في ظل التقارير الإعلامية المتضاربة، أنه لا يستبعد خوض موسم ثانٍ في الفورمولا 2، رغم أن ذلك ليس أولويته بوضوح.

وأشار هيرتا إلى ذلك قائلًا: "قلت أنه ليس لدي اهتمام بذلك. أعتقد أنه لو كان هناك تطور واضح هذا العام وما إلى ذلك، لكانت العودة أكثر جاذبية، لكن لم يحدث أي تطور على الإطلاق".

"أعمل الآن بشكل أكبر مع فريق الفورمولا 1، خصوصًا فيما يتعلق بأعمال المحاكاة. وقد أجريت يوم الاثنين الماضي يومًا من اختبارات السيارات السابقة، وكان أدائي قويًا للغاية. كانت السرعة ممتازة جدًا على جهاز محاكاة الفورمولا 1 وفي اختبارات سيارات المواسم السابقة، لكن لسبب ما، لا ينعكس ذلك في الفورمولا 2".

ومع ذلك، عندما سُئل عما إذا كان لا يزال ضمن حسابات كاديلاك لعام 2027، أجاب هيرتا: "ليس لدي أي شيء مؤكد للعام المقبل في الوقت الحالي، لكننا نناقش الأمر ونحاول تحديد الفرص المتاحة لي داخل الفريق".

وعندما سألناه عما إذا كان صاحب المركز الثاني في بطولة إندي كار لعام 2024 يفكر في العودة إلى السلسلة الأمريكية، أوضح هيرتا أين تكمن أولويته قائلًا: "يتوقف الأمر برمته على شكل العام المقبل. لا يزال تركيزي منصبًا على الوصول إلى الفورمولا 1، وما زلت أعتقد أن لدي فرصة لتحقيق ذلك خلال العامين المقبلين. لكنني لا أعرف التفاصيل بعد، إذ عليّ أن أنتظر وأرى ما الخطة التي تضعها كاديلاك لي".

"بمجرد أن أعرف ذلك، سأتمكن من اتخاذ قرارات أخرى، مثل ما إذا كنت سأكون في الفورمولا 1 أم لا. وما الشكل الذي سيأخذه ذلك؟ هل سيكون دوري كسائق احتياطي؟ أم سأواصل العمل كسائق اختبارات؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما السلسلة الأخرى التي يمكنني المشاركة فيها خلال تلك الفترة حتى أبقى نشطًا في السباقات؟".

"لذلك، ليس هناك الكثير مما يمكنني قوله في الوقت الحالي، للأسف، إلى أن تتضح خططي للعام المقبل بصورة أكبر. عندها سأتمكن من ترتيب بقية الأمور بناءً على ذلك".