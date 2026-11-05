فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

هيرتا يرد على تصريحات بيريز بشأن ضرورة امتلاك الخبرة في فريق كاديلاك

بعدما أوضح سيرجيو بيريز أنه يفضّل وجود زميل يتمتع بـ"الخبرة" في فريق كاديلاك خلال المرحلة الحالية، ردّ السائق الأمريكي على تلك التصريحات.

منشور: 05-11-2026

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سيرجيو بيريز، كاديلاك

الصورة من قبل: ستيفن تي / صور لات/ صور جيتي

لا يزال البحث عن هوية السائق الذي سيشغل المقعد الثاني في فريق كاديلاك للفورمولا 1 مفتوحًا.

وخلال جائزة المكسيك الكبرى، أوضح سيرجيو بيريز الصفات التي يعتقد أن زميله في الفريق ينبغي أن يمتلكها لمساعدة الفريق على التقدم، وسط الشكوك بشأن مستقبل زميله فالتيري بوتاس، والشائعات حول إمكانية ترقية كولتون هيرتا.

وعندما سُئل بيريز في المكسيك عن المواصفات المثالية للسائق الذي يحتاج إليه إلى جانبه من أجل تطوير السيارة، كان موقفه واضحًا بشأن احتياجات الفريق. وبينما أوضح أن القرار النهائي يعود حصريًا إلى إدارة الفريق، شدد بيريز على أن عامل الشباب لا ينبغي أن يتقدم على الخبرة التقنية.

وقال بيريز، في معرض حديثه عن المنافسة على المقعد: "أعتقد أن أفضل ما يمكن أن يقدمه السائقون السريعون للفريق، في العادة، هو تزويده بملاحظات تقنية جيدة للغاية، أليس كذلك؟ الخبرة أساسية في هذا المشروع، من أجل دفع العمل في الاتجاهات الصحيحة وبالطريقة المناسبة. أعتقد أنني سأختار سائقًا يتمتع بالخبرة بالتأكيد".

وألمح بذلك إلى تفضيله وجود سائق مثل بوتاس إلى جانبه.

رد كولتون هيرتا على تصريحات تشيكو بيريز

عقب تصريحات السائق المكسيكي، وجّه موقعنا "موتورسبورت.كوم" سؤالًا إلى كولتون هيرتا خلال اللقاء الإعلامي الذي أعقب حصة التجارب الحرة الأولى في المكسيك. وأوضح السائق الأمريكي أنه يتفهم وجهة نظر زميله المحتمل، من دون الدخول في أي جدل.

كولتون هيرتا، فريق كاديلاك

الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

وقال السائق الأمريكي: "أعتقد أن لكل شخص الحق في إبداء رأيه. أما بالنسبة إليّ، فإن مسار مسيرتي، وحقيقة أنني وصلت إلى هذه المرحلة، كانا يستهدفان دائمًا بلوغ الفورمولا 1، وتحديدًا مع كاديلاك. أود تحقيق ذلك بشدة، لكن ليس لدي ما أقوله بشأن سيرجيو".

وانتهز هيرتا الفرصة للإشادة بمسيرة بيريز في عالم الفورمولا 1، وبالإنجاز المتمثل في خوضه 300 سباق جائزة كبرى في البطولة.

وقال هيرتا في ختام حديثه: "إنه سائق رائع، وأعتقد أن ما حققه في هذه الرياضة مذهل. لقد أنجز الكثير. الوصول إلى 300 مشاركة في سباقات الجائزة الكبرى، وأن يتزامن سباقه رقم 300 مع جائزة المكسيك الكبرى في مكسيكو سيتي، أمر رائع بالنسبة إليه. لقد كان من دواعي سروري متابعة مسيرته ورؤية الشغف الكبير الذي يكنّه له جمهوره؛ إنه أمر مذهل حقًا".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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