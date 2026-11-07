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هيرتا يحصل على رخصة القيادة الخاصة للفورمولا 1 وبوتاس واثق من الاحتفاظ بمقعده في 2027

نجح سائق كاديلاك كولتون هيرتا، بفضل مشاركته الأخيرة في حصة التجارب الحرة خلال جائزة البرازيل الكبرى، في حصد النقطة الأخيرة التي كانت تنقصه للحصول على رخصة القيادة الخاصة "سوبر لايسنس" اللازمة للمشاركة في البطولة.

منشور: 07-11-2026

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كولتون هيرتا، فريق كاديلاك

الصورة من قبل: مايكل بوتس

حصل سائق الاختبارات في فريق كاديلاك للفورمولا 1، كولتون هيرتا، أخيرًا على النقطة الأخيرة المتبقية التي يحتاج إليها للحصول على رخصة القيادة الخاصة التي تخوله المشاركة في البطولة، لكن فالتيري بوتاس، السائق الحالي للفريق، لا يزال واثقًا من مستقبله مع الفريق.

وقد شارك هيرتا في حصته السادسة من تجارب الجمعة خلال موسم 2026 على حلبة إنترلاغوس، وقطع المسافة المطلوبة البالغة 100 كيلومتر، ليحصد النقطة الأربعين اللازمة للحصول على رخصة القيادة الخاصة والمشاركة في الفورمولا 1.

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وكانت كاديلاك تعتقد أن سائق إندي كار السابق قد بلغ هذا الحد المطلوب الأسبوع الماضي في المكسيك، لكن سرعان ما تبيّن أن السائق الأمريكي، المولود في كاليفورنيا، لا يزال بحاجة إلى نقطة واحدة، وسط التباس بشأن نتائجه السابقة في إندي كار.

وعالج الفريق الأمريكي هذا الخطأ بمنح هيرتا فرصة أخرى للمشاركة في التجارب الحرة الأولى يوم الجمعة، خلف مقود سيارة سيرجيو بيريز.

ويتيح ذلك للفريق الإبقاء على جميع خياراته مفتوحة، في الوقت الذي يدرس فيه الاحتفاظ ببوتاس إلى جانب بيريز لموسم ثانٍ، أو منح هيرتا فرصة خوض ظهوره الأول في الفورمولا 1 عام 2027.

وتشير الموارد الكبيرة من الوقت والجهد والمال التي خصصتها كاديلاك لإعداد هيرتا وضمان مواصلته المشاركة في حصص التجارب الحرة الأولى إلى أن الفريق يميل إلى ترقية السائق الأمريكي البالغ من العمر 26 عامًا إلى مقعد أساسي اعتبارًا من العام المقبل.

فالتيري بوتاس، كاديلاك

الصورة من قبل: Michael Potts / LAT images via Getty Images

لكن بوتاس أبدى ثقة كبيرة بقدرته على الاحتفاظ بمقعده لموسم 2027، وقال إنه مستغرب من حجم الشائعات المحيطة بمستقبله، بعد عام صعب مع سيارة كاديلاك المتعثرة «ماك-26». وإلى جانب هيرتا، أجرى عدد من السائقين الآخرين محادثات خاصة مع كاديلاك، أو تقدموا علنًا بطلبات للحصول على مقعد بوتاس، ومن بينهم فريدريك فيستي، سائق الاحتياط في مرسيدس.

وقال بوتاس يوم الخميس: "لقد فوجئت إلى حد كبير بحجم الضجة المثارة حول هذا الموضوع. لأنني أعرف وضعي جيدًا. وكل ما سمعته هو أن الفريق راضٍ عما أقدمه".

"لكننا نعرف في الوقت نفسه كيف تسير الأمور في هذه الرياضة. الجميع يريد المشاركة في الفورمولا 1، وإذا رأى أحدهم فرصة في مكان ما، فسيسعى إلى اغتنامها بطريقة أو بأخرى".

"لكن بالنظر إلى هيكل فريقنا والطريقة التي تُتخذ بها القرارات المتعلقة بالمستقبل، يجب أن يحصل كل شيء على موافقة مجلس الإدارة. وأعتقد أن ذلك الاجتماع لم يُعقد بعد. وأنا مقتنع بأن شيئًا لم يتغير".

لم يقدم بوتاس الأداء المنتظر مقارنة بزميله بيريز، لكنه واجه أيضًا العديد من المشاكل مع سيارة كاديلاك الأولى، وكان آخرها الحادث العنيف على سرعة عالية في المكسيك، نتيجة عطل في نظام التعليق. وجعلت هذه المشاكل تقييم أداء السائق الفنلندي المخضرم أكثر صعوبة، لكن الفائز بعشرة سباقات يؤكد أن الأشخاص المناسبين يعرفون كيفية تقييم مستواه.

حيث قال السائق البالغ من العمر 37 عامًا: "أعتقد أن الأشخاص الذين يعرفون الأمر يدركونه جيدًا. هذا ما أشعر به، وأحظى بدعم جيد من هذه الناحية".

"لدينا مشاكل أكبر يتعين علينا حلها في الوقت الحالي مقارنة بمسألة السائقين، وأعتقد أن ما حدث في المكسيك كان مثالًا جيدًا على ذلك".

"يعرف الفريق ما يمكنه الحصول عليه مني عندما تسير الأمور على ما يرام. لكنهم لم يقدموا لي حتى الآن سيارة تتيح لي تقديم الكثير. وبصراحة، كان هذا الأمر متوقعًا إلى حد ما بالنسبة لي منذ البداية، خلال العام الأول. لقد جئت إلى هنا لمحاولة تحسين الأمور من أجل المستقبل، ولم آتِ بالتأكيد بعقلية شخص يسعى للدفاع عن مقعده".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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