هيرتا يتّجه لخوض تجارب مع ألبين في ظلّ تواصل اهتمام ألفا تاوري
علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ فريق ألبين للفورمولا واحد يُجهّز لتجارب خاصة مع كولتون هيرتا في ظلّ مواصلة ريد بُل ضغطها لإيصاله إلى الفورمولا واحد.
تسعى ريد بُل لضمّ سائق الإندي كار للموسم المقبل كجزء من صفقة ستؤدي إلى تسريح بيير غاسلي للانضمام إلى ألبين.
لكنّ فرصه في الانتقال إلى الفورمولا واحد تبدو معتمدة على تأمينه لرخصة سياقة الفورمولا واحد، حيث طلبت ريد بُل إعفاءً خاصًا من "فيا" كونه يملك 32 نقطة فقط من أصل النقاط الـ 40 التي يحتاجها.
وبالرغم من ضغط ريد بُل، فإنّ المؤشّرات الأولى تفيد بأنّ "فيا" سترفض منح هيرتا رخصة القيادة في ظلّ مخاوف من إمكانيّة ظهور أيّة نتائج غير مرغوبٍ فيها لهكذا خطوة في المستقبل.
ووكشفت مصادر عن أنّه مع انتهاء موسم الإندي كار، فإنّ هناك خططًا لخوض هيرتا لتجارب خاصة مع ألبين على سيارة قديمة.
ويُعدّ هذا جزءًا من برنامج تطوير سائقين كان من المفترض أن يتمحور حول أوسكار بياستري، لكن مع مغادرة الأسترالي فقد أصبح الموقع شاغرًا.
وبالرغم من أنّ الخطط النهائيّة للتجارب لم تُحدّد بعد، فإنّ ألبين تأمل إقامة تلك التجارب في المجر قبل جائزة سنغافورة الكبرى.
ويليامز: "ليس لدى دي فريز ما يثبته أكثر من ذلك" ضمن سعيه لتأمين مقعد لموسم 2023
هاميلتون: المنافسة بين السيارات ممتعة أكثر "بألف مرة" من الفوز السهل
أحدث الأخبار
هاميلتون: سنحتاج للحظّ لتحقيق فوزٍ هذا العام في ظلّ سيطرة ريد بُل
اعترف لويس هاميلتون أنّ فريقه مرسيدس سيحتاج لبعض الحظّ من أجل تحقيق الفوز بسباقٍ قبل نهاية موسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد.
ألبين تفضل سائقاً ذا خبرة لموسم 2023 لكن دوهان خيار ممكن
قالت ألبين أنها تفضل سائقاً ذا خبرة لموسم 2023 المقبل في الفورمولا واحد كبديل عن فرناندو ألونسو، لكن الفريق يرى في جاك دوهان الفائز بسباقات الفورمولا 2 مرشحاً ممكناً.
هاميلتون: المنافسة بين السيارات ممتعة أكثر "بألف مرة" من الفوز السهل
قال لويس هاميلتون أنه استمتع بشق طريقه من المركز 19 إلى الخامس في سباق جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد، مشدداً على أن هذا أكثر متعة له من مجرد تحقيق فوز سهل.
هيرتا يتّجه لخوض تجارب مع ألبين في ظلّ تواصل اهتمام ألفا تاوري
علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ فريق ألبين للفورمولا واحد يُجهّز لتجارب خاصة مع كولتون هيرتا في ظلّ مواصلة ريد بُل ضغطها لإيصاله إلى الفورمولا واحد.