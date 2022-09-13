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هيرتا يتّجه لخوض تجارب مع ألبين في ظلّ تواصل اهتمام ألفا تاوري

علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ فريق ألبين للفورمولا واحد يُجهّز لتجارب خاصة مع كولتون هيرتا في ظلّ مواصلة ريد بُل ضغطها لإيصاله إلى الفورمولا واحد.

هيرتا يتّجه لخوض تجارب مع ألبين في ظلّ تواصل اهتمام ألفا تاوري

تسعى ريد بُل لضمّ سائق الإندي كار للموسم المقبل كجزء من صفقة ستؤدي إلى تسريح بيير غاسلي للانضمام إلى ألبين.

لكنّ فرصه في الانتقال إلى الفورمولا واحد تبدو معتمدة على تأمينه لرخصة سياقة الفورمولا واحد، حيث طلبت ريد بُل إعفاءً خاصًا من "فيا" كونه يملك 32 نقطة فقط من أصل النقاط الـ 40 التي يحتاجها.

وبالرغم من ضغط ريد بُل، فإنّ المؤشّرات الأولى تفيد بأنّ "فيا" سترفض منح هيرتا رخصة القيادة في ظلّ مخاوف من إمكانيّة ظهور أيّة نتائج غير مرغوبٍ فيها لهكذا خطوة في المستقبل.

ووكشفت مصادر عن أنّه مع انتهاء موسم الإندي كار، فإنّ هناك خططًا لخوض هيرتا لتجارب خاصة مع ألبين على سيارة قديمة.

ويُعدّ هذا جزءًا من برنامج تطوير سائقين كان من المفترض أن يتمحور حول أوسكار بياستري، لكن مع مغادرة الأسترالي فقد أصبح الموقع شاغرًا.

وبالرغم من أنّ الخطط النهائيّة للتجارب لم تُحدّد بعد، فإنّ ألبين تأمل إقامة تلك التجارب في المجر قبل جائزة سنغافورة الكبرى.

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هاميلتون: المنافسة بين السيارات ممتعة أكثر "بألف مرة" من الفوز السهل

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