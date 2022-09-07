هيرتا متفاجئ من رغبة ريد بُل ضمه إلى ألفا تاوري

وجد سائق الصدارة في الإندي كار نفسه في مركز الاهتمام ضمن موسم الانتقالات في الفورمولا واحد، وذلك في أعقاب انتقال فرناندو ألونسو الصادم من ألبين إلى أستون مارتن لموسم 2023.

وفي حين ذهبت ألبين في البداية مع خطوة تصعيد أوسكار بياستري كبديل عن ألونسو، لكن الأسترالي الشاب كان قد وقع بالفعل مع مكلارين.

حيث نقلت تلك الخطوة تركيز ألبين نحو بيير غاسلي سائق ألفا تاوري، إذ كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" على هامش جائزة بلجيكا الكبرى أن انتقال الفرنسي إلى صفوف ألبين سيكون أسهل إذا ما حلّ هيرتا بديلًا عنه.

ويعتمد ذلك الأمر بشكل أساسي على ما إذا سيحصل هيرتا على استثناء ليتم منحه رخصة المشاركة في الفورمولا واحد، حيث ينقصه الآن 8 نقاط من المجموع المطلوب للحصول على السوبرلايسنس.

ومن المعلوم بأن "فيا" تقيّم الآن ما إذا ستعتمد استثناءً لمنحه تلك الرخصة أم لا.

مع ذلك، تبدو المؤشرات الأخيرة في طريق ابتعاد الاتحاد عن فعل ذلك بسبب التبعات المستقبلية لهذا الأمر من خرق للقوانين في تصعيد سائقي الفورمولا 3 والفورمولا 2 إذا ما ظهر بأنه من الممكن فعل ذلك من دون الوصول لنقاط الرخصة المطلوبة.

هذا وينتظر هيرتا حاليًا كيفية تبلور الوضع، لكنه أوضح بأن فرصة قيادته لصالح ألفا تاوري كانت غير متوقعة بالمرة بعدما تم ربط اسمه بشكل كبير مع مكلارين على المدى الطويل، لا سيما بعد أن اختبر معهم بالفعل على سيارة فورمولا واحد قديمة.

وضمن حوار حصري له مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" قال هيرتا: "عندما سمعت عن اهتمامهم بي، كان الأمر مفاجئًا بعض الشيء كوني لم أعتقد بأنني على قائمة اختيارات أي فريق آخر".

وأضاف: "الجميع في مكلارين بدا مسرورًا بالتجارب التي خضتها معهم، وكيف كنت مستعدًا جسديًا وذهنيًا".

وتابع: "لهذا أعتقد بأن ذلك الأمر قد ساعد في الوضع. لكن نعم، كنت متفاجئًا بعض الشيء بالسماع عن اهتمام ألفا تاوري".

من جهة أخرى، يعتقد هيرتا بأن الإندي كاري تستحق أن يكون لها المزيد من نقاط السوبرلايسنس بالنظر إلى مدى تنافسيتها.

حيث قال: "أعتقد بأن هنالك عدة جوانب للمسألة، حيث أتفهم جانبي الجدل في الأمر. فيا تريد حماية سلم الصعود إلى الفورمولا واحد ويرغبون لسائقيهم بأن يمروا بما هو مطلوب داخل النظام. لكنني أعتقد كذلك بأن الإندي كار تستحق المزيد من الاعتراف إلى جانب اقتسام النقاط بينها وبين الفورمولا2 والفورمولا3".