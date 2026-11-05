فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

هيرتا على متن كاديلاك في البرازيل وسط مساعيه للحصول على "رخصة القيادة الخاصة"

سيحاول كولتون هيرتا في البرازيل حصد النقطة الأخيرة المطلوبة للحصول على رخصة القيادة الخاصة أو "سوبر لايسنس" من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، والتي تخوّله المشاركة في سباقات الفورمولا 1، وذلك بعد حالة من الالتباس بشأن رصيده من النقاط.

منشور: 05-11-2026

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كولتون هيرتا

الصورة من قبل: كيم إيلمان صور جيتي

سيخوض كولتون هيرتا، سائق الاختبارات والتجارب لدى كاديلاك، حصته السادسة من التجارب الحرة يوم الجمعة خلال موسم الفورمولا 1، وذلك في جائزة البرازيل الكبرى نهاية هذا الأسبوع، بهدف جمع نقطة رخصة القيادة الخاصة من الاتحاد الدولي للسيارات التي لا زال يفتقدها من أجل المشاركة في البطولة.

ويحتاج هيرتا، الذي يستعد لخوض موسم في الفورمولا 1 من خلال الاختبارات الخاصة وحصص التجارب الحرة الأولى ومشاركته المتعثرة في الفورمولا 2، إلى جمع 40 نقطة للحصول على الرخصة المطلوبة من الاتحاد الدولي للسيارات.

واعتقدت كاديلاك أن السائق الأمريكي، الذي تألق سابقًا في إندي كار، قد بلغ هذا الحد الأسبوع الماضي في المكسيك، لكن سرعان ما تبيّن أنه لا تزال ينقصه نقطة واحدة، وسط حالة من الالتباس بشأن نتائجه السابقة في إندي كار.

وستعمل كاديلاك الآن على تدارك هذا الخطأ من خلال منح هيرتا فرصة أخرى للمشاركة في حصة التجارب الحرة الأولى يوم الجمعة، على متن سيارة سيرجيو بيريز، ما سيمنحه نقطة واحدة.

وتُلزم اللوائح الفرق بإشراك سائق ناشئ في أربع حصص من التجارب الحرة الأولى سنويًا فقط، لكن حصة ساو باولو ستكون السادسة لـ هيرتا هذا الموسم، في ظل حرص الفريق على ضمان حصوله أخيرًا على الرخصة.

وسيسمح ذلك للفريق بالإبقاء على خياراته مفتوحة، بينما يدرس الاحتفاظ بسائقه الحالي فالتيري بوتاس لموسم ثانٍ إلى جانب بيريز، أو منح هيرتا فرصة ظهوره الأول في الفورمولا 1 عام 2027.

وقال هيرتا: "أتطلع بشدة إلى العودة خلف مقود السيارة لخوض حصة أخرى من التجارب الحرة الأولى. إن حلبة إنترلاغوس واحدة من الحلبات التاريخية الشهيرة، وقيادة سيارة فورمولا 1 عليها ستكون تجربة رائعة".

وأضاف: "كل مرة كنت أجلس فيها خلف مقود السيارة هذا العام، بدءًا من برشلونة وصولًا إلى بودابست وحلبة الأمريكيتين ومدينة مكسيكو، كنت أشعر بمزيد من الراحة والاندماج بصورة أفضل مع الفريق الهندسي. وسيكون هدفي صباح الجمعة في البرازيل هو نفسه: تنفيذ برنامج العمل بسلاسة، وتوفير أفضل بيانات ممكنة عن إعدادات السيارة لتشيكو والمهندسين من أجل بدء عطلة نهاية الأسبوع، ومواصلة إحراز التقدم داخل السيارة. أنا ممتن للفريق على منحي هذه الفرصة".

Photo by: Chris Graythen / Getty Images

وتتوجه كاديلاك إلى البرازيل بعد عطلة نهاية أسبوع صعبة في المكسيك، انتهت بتعرض بوتاس لحادث عنيف عالي السرعةأن خلال السباق، بسبب عطل مفاجئ في نظام التعليق الأمامي الأيسر. وأكد مدير الفريق مارسين بودكوفسكي إن الفريق "نفّذ إجراءات احترازية" لتفادي تكرار الحادث.

حيث قال بودكوفسكي: "عقب تحقيقاتنا بعد السباق، تبيّن أن فالتيري تعرض لعطل في نظام التعليق، وقد نفّذنا إجراءات احترازية للمضي قدمًا. ويسعدني أيضًا أن أرى كولتون يعود إلى سيارة ماك-26 لخوض حصة أخرى من التجارب الحرة الأولى، بدلًا من تشيكو. لقد كان تطوره داخل السيارة خلال حصصه مثيرًا للإعجاب، ولا تزال ملاحظاته ذات قيمة كبيرة لبرنامج التطوير الخاص بنا لعام 2027".

وتعثرت مساعي هيرتا للحصول على رخصة القيادة الخاصة عندما تعطلت سيارته في مونزا، ما حال دون قطعه مسافة 100 كيلومتر، وهي المسافة المطلوبة كي تُحتسب له نقطة عن الحصة. وفي البرازيل، سيكون إكمال 24 لفة على حلبة إنترلاغوس كافيًا لاستيفاء هذا الشرط.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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