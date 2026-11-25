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هيرتا أمام قرار مصيري بعد استبعاده من تشكيلة كاديلاك للفورمولا 1 في 2027

بعدما اصطدمت مساعيه للوصول إلى الفورمولا 1 بعقبة كبيرة، يواجه كولتون هيرتا الآن قرارًا حاسمًا بشأن مستقبله المهني.

فيليب كليرين

منشور: 25-11-2026

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كولتون هيرتا، فريق كاديلاك

الصورة من قبل: مايكل بوتس

يمثل قرار كاديلاك الإبقاء على سائقها المخضرم فالتيري بوتاس إلى جانب سيرجيو بيريز خيارًا يهدف إلى ضمان الاستمرارية والاستقرار، عقب موسم أول حافل بالمشاكل للفريق الحادي عشر في الفورمولا 1 خلال موسم 2026.

لكنه يطرح أيضًا تساؤلات جوهرية بشأن الخطوة التالية لكولتون هيرتا.

ومع حماسة مجموعة "تي دبليو جي"، المالكة لحصة الأغلبية في كاديلاك، لفكرة وجود سائق أمريكي خلف مقود إحدى سيارتي الفريق في المستقبل القريب، لم يدخر الفريق أي نفقات لاستقدام هيرتا، الذي تخلى عن راحة واستقرار مقعده في إندي كار مع الفريق الشقيق أندريتي غلوبال، لخوض محاولة قد تكون فرصته الأخيرة للوصول إلى الفورمولا 1.

وواجه هيرتا، الفائز بتسعة سباقات في إندي كار وأصغر سائق يحقق انتصارًا في تاريخ البطولة، تحديًا صعبًا للتأقلم مع طبيعة السباقات الأوروبية في الفورمولا 2، بما في ذلك إتقان التعامل مع إطارات بيريللي ذات الخصائص غير المألوفة، والتي سيجدها أيضًا في الفورمولا 1.

وتزامن ذلك مع اختبارات خاصة، إذ لا تمتلك كاديلاك سيارات سابقة، ولذلك استأجرت اختبارًا من ألبين، إلى جانب المشاركة في عدد من حصص التجارب الحرة الأولى خلال عطلات نهاية أسبوع الجوائز الكبرى، لرفع رصيده من نقاط رخصة القيادة الخاصة "سوبر لايسنس" إلى الحد المطلوب البالغ 40 نقطة.

وبعد مشاركته السادسة من هذا النوع خلال العام في البرازيل، نجح هيرتا أخيرًا في بلوغ الرقم المنشود. لكن في تلك الفترة تقريبًا، بدأ الرئيس التنفيذي لكاديلاك دان تاوريس ومدير الفريق مارسين بودكوفسكي يتفقان على فكرة الإبقاء على بوتاس، وتعيين هيرتا سائقًا احتياطيًا رسميًا لعام 2027، ليكون جاهزًا للحلول مكان الفنلندي إذا لم يتمكن الأخير من الارتقاء بمستوى أدائه خلال القسم الأول من الموسم.

لكن ما ربما لم تضعه كاديلاك في الحسبان هو كيفية تلقي هيرتا نبأ استبعاده. وتشير المعلومات إلى أن السائق الأمريكي البالغ من العمر 26 عامًا رفض الدور الاحتياطي في الوقت الراهن، كما قرر عدم إكمال موسمه الصعب في الفورمولا 2 مع فريق هايتك، متخليًا عن المشاركة في الجولتين الأخيرتين في قطر وأبوظبي.

فالتيري بوتاس، كاديلاك وسيرجيو بيريز، كاديلاك

الصورة من قبل: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

ورغم أن ذلك القرار ربما تأثر بخيبة أمله الأولية جراء عدم حصوله على المقعد، ورغبة هيرتا الشديدة في مواصلة التسابق بصورة تنافسية بدلًا من البقاء على الهامش، فإنه موقف مثير للاستغراب إلى حد ما. إذ لا يزال شغل منصب السائق الثالث لدى كاديلاك خلف بوتاس البالغ من العمر 37 عامًا يبدو الخيار الذي يوفر أفضل فرص الترقية إلى مقعد أساسي في الفورمولا 1 بأكملها، سواء خلال موسم 2027 أو حتى 2028.

وقال تاوريس في لاس فيغاس: "لقد عرضنا عليه منصب السائق الاحتياطي. المقعد متاح لعام 2028، لذا هناك خيارات مطروحة أمام كولتون. وهناك خيارات في رياضات أخرى أيضًا. أعتقد أنه حدد المسار الذي يريد اتباعه، لكننا لا نزال نجري محادثات بشأن ذلك، ونتطلع إلى معرفة ما يريد كولتون القيام به".

وأضاف: "لقد كان قرارًا صعبًا بالتأكيد، ونقاشًا صعبًا مع كولتون. أعتقد أنه شعر بخيبة أمل. فقد بُذل الكثير من العمل، وكانت هناك الكثير من التحضيرات التي سبقت ذلك. أعلم أن كولتون تحلى بشجاعة كبيرة حتى في قبوله خوض هذه المجازفة، عبر الانتقال إلى الفورمولا 2 ومحاولة استيعاب كل هذه المعارف والخبرات خلال فترة زمنية قصيرة".

ومن الممكن أيضًا الجمع بين هذا الدور، الذي يُعتقد أنه مجزٍ ماليًا إلى حد كبير بالنسبة إلى سائق احتياطي، والمشاركة لمرة واحدة في سباق إنديانابوليس 500، عندما تتوسع شبكة الانطلاق لتضم 33 سيارة.

لماذا سيكون عام 2028 حاسمًا في مسيرة هيرتا؟

يواجه هيرتا الآن قرارًا من شأنه تحديد مسار مسيرته المهنية، نظرًا إلى حجم الرهانات المرتبطة بعام 2028. إذ بات ذلك العام أقرب موعد يمكنه فيه الحصول على مقعد دائم على شبكة انطلاق الفورمولا 1، إذا نجح في ترك انطباع إيجابي بما يكفي للحلول مكان بوتاس.

ومن المرجح أيضًا أن تكون تلك فرصته الأخيرة لتحقيق ذلك، بالنظر إلى السرعة التي يميل بها السائقون الاحتياطيون إلى فقدان زخم مسيرتهم المهنية.

وفي الوقت ذاته، تستعد البطولة التي كان ينتمي إليها سابقًا لعملية تجديد كبرى أيضًا. فللمرة الأولى منذ أكثر من 16 عامًا، ستقدم إندي كار سيارة جديدة بالكامل في عام 2028، وهي دالارا "آي آر-28"، التي حظيت بإشادة واسعة لدى ظهورها الأول في الاختبارات، والمزودة بمحرك أكثر قوة بسعة 2.4 لتر، سداسي الأسطوانات على شكل حرف "في" ومزود بشاحنين توربينيين.

"دالارا آي آر-28"

الصورة من قبل: Joey Barnes

ومع عدم توفر أي فرص للمشاركة الكاملة في إندي كار لعام 2027 في هذه المرحلة من سوق انتقالات السائقين، فإذا كان هيرتا يعتزم وضع حد لحلمه بالوصول إلى الفورمولا 1، فعليه إعادة ترتيب أوراقه في أقرب وقت ممكن لضمان الحصول على مقعد تنافسي في موسم إندي كار لعام 2028، سواء مع مجموعة "تي دبليو جي" أو في مكان آخر.

وستكون العودة في عام 2028، عندما يتيح الهيكل الجديد للجميع الانطلاق من نقطة بداية جديدة، التوقيت الأمثل من الناحية التنافسية.

وفي جميع الأحوال، يتعين على هيرتا اتخاذ قرار، لأن عام 2028 سيكون عامًا مصيريًا بالنسبة إليه. فإما أن يتجاوز كبرياءه ويمنح حلمه بالوصول إلى الفورمولا 1 فرصة أخيرة مع كاديلاك، أو أن يتخلى عن ذلك الحلم قبل أوانه ويبدأ العمل على العودة إلى مقعد تنافسي في إندي كار.

وتبدأ تلك العملية بخطوته التالية، هنا والآن.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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