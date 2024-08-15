هيربرت: بيريز محطّم نفسياً
يرى جوني هيربرت سائق الفورمولا واحد السابق أن سيرجيو بيريز سائق ريد بُل يعاني من حالة انهيار نفسي.
عانى بيريز في سعيه لمجاراة زميله في ريد بُل وبطل العالم ماكس فيرستابن، وبشكل خاص في السباقات الأخيرة قبل العطلة الصيفية.
ورغم أن الشكوك كانت تحيط بمقعده مع العلامة النمساوية، لكن تم التأكيد أنه سيبقى لما بعد العطلة الصيفية لبقية الموسم.
وضمن معرض كلامه حول هذه المسألة، علّق جوني هيربرت قائلاً: "قدم سيرجيو بيريز أداء ضعيفاً في بلجيكا. أكمل السباق ثامناً رغم انطلاقه من صف الانطلاق الأول".
وأكمل: "تلك ليست النتيجة التي كان الفريق يتوقعها من سائقه".
وأضاف: "أنا آسف لقول ذلك، لكن سيرجيو محطّم نفسياً".
وأردف: "هناك بند فك ارتباط في عقده متعلق بالأداء، لأن تأديته خلال المواسم الأخيرة ليست كافية".
وتابع: "على ريد بُل جلب يوكي تسونودا بدلاً من بيريز. دانيال ريكاردو ليس جيداً بما يكفي حالياً. يوكي يقدم أداء أفضل".
واسترسل: "يشعر ماكس كذلك بضغط كبير. فقد انتهت هيمنة ريد بُل ولن تعود الأمور كما كانت. من الآن، الحمل يقع على كاهله".
واستكمل: "يحتاج الفريق لسائقين جيدين للفوز بالسباقات وتسجيل أكبر قدر ممكن من النقاط، كما كان يفعل ماكس".
واختتم: "حين تصل إلى وضع كهذا، يجب على الفريق تحسين بعض الأمور، لكن لا يبدو أن أمامهم الكثير من الخيارات".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
شتاينر: مشكلة ريد بُل لا تكمن في السيارة بل في السائق
فيرستابن يتحدث عن إمكانية صعود إسحاق حجار إلى الفورمولا 1
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
من هو السائق الوحيد الذي أكمل جميع لفات السباقات الـ 14 الأولى من موسم 2024؟
نوريس: المزيد من الحوادث ستجمعني مع فيرستابن
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أحدث الأخبار
موتو جي بي: هوندا تجلب محرّكًا جديدًا وسط استمرار تشاؤم درّاجيها في النمسا
تسونودا سيكون خيارًا لريد بُل في حال واصل أداءه الحالي
شوفلين: مرسيدس لا تزال تبحث عن أجوبة عن عامل حرارة الإطارات
ساينز: والدي هو كل شيء بالنسبة لي
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات