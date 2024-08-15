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هيربرت: بيريز محطّم نفسياً

يرى جوني هيربرت سائق الفورمولا واحد السابق أن سيرجيو بيريز سائق ريد بُل يعاني من حالة انهيار نفسي.

خلدون يونس
خلدون يونس
سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

عانى بيريز في سعيه لمجاراة زميله في ريد بُل وبطل العالم ماكس فيرستابن، وبشكل خاص في السباقات الأخيرة قبل العطلة الصيفية.

ورغم أن الشكوك كانت تحيط بمقعده مع العلامة النمساوية، لكن تم التأكيد أنه سيبقى لما بعد العطلة الصيفية لبقية الموسم.

وضمن معرض كلامه حول هذه المسألة، علّق جوني هيربرت قائلاً: "قدم سيرجيو بيريز أداء ضعيفاً في بلجيكا. أكمل السباق ثامناً رغم انطلاقه من صف الانطلاق الأول".

وأكمل: "تلك ليست النتيجة التي كان الفريق يتوقعها من سائقه".

وأضاف: "أنا آسف لقول ذلك، لكن سيرجيو محطّم نفسياً".

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وأردف: "هناك بند فك ارتباط في عقده متعلق بالأداء، لأن تأديته خلال المواسم الأخيرة ليست كافية".

وتابع: "على ريد بُل جلب يوكي تسونودا بدلاً من بيريز. دانيال ريكاردو ليس جيداً بما يكفي حالياً. يوكي يقدم أداء أفضل".

واسترسل: "يشعر ماكس كذلك بضغط كبير. فقد انتهت هيمنة ريد بُل ولن تعود الأمور كما كانت. من الآن، الحمل يقع على كاهله".

واستكمل: "يحتاج الفريق لسائقين جيدين للفوز بالسباقات وتسجيل أكبر قدر ممكن من النقاط، كما كان يفعل ماكس".

واختتم: "حين تصل إلى وضع كهذا، يجب على الفريق تحسين بعض الأمور، لكن لا يبدو أن أمامهم الكثير من الخيارات".

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